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Girne- Lefkoşa yolunda feci kaza! Yaralılar var

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Girne - Lefkoşa Anayolu'nda Lefkoşa istikametine doğru seyreden İbrahim Hamolat (E-22) ile yine aynı istikamete doğru seyreden Erçin Aykılıç (E-39) çarpıştı
Girne- Lefkoşa yolunda feci kaza! Yaralılar var

 

Girne – Lefkoşa Anayolu’nda Lefkoşa istikametine doğru seyreden İbrahim Hamolat (E-22) ile yine aynı istikamete doğru seyreden Erçin Aykılıç (E-39) çarpıştı. meydana gelen kazada Erçin Aykılıç, Nejla Aykılıç (K-37) ve Kuzey Aykılıç (E-9) ve Ece Dokur (K-29) yaralanarak Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığı’nın resmi açıklaması:

“Trafik Kazası
Saat 18.45 sıralarında, Girne – Lefkoşa Anayolu üzerinde, Lefkoşa istikametine doğru seyreden İbrahim Hamolat (E-22) yönetimindeki MJ 051 plakalı araç ile yine aynı istikamete doğru seyreden Erçin Aykılıç (E-39) yönetimindeki HP 385 plakalı araçların çarpması sonucu meydana gelen kazada dört kişi yaralanarak Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada yaralanan ve hastaneye kaldırılan HP 385 plakalı araç sürücüsü Erçin Aykılıç, aynı araçta yolcu olarak bulunan Nejla Aykılıç (K-37) ve Kuzey Aykılıç (E-9) ile MJ 051 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ece Dokur (K-29)’un tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.”

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