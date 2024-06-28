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Girne - Lefkoşa yolunda kaza: 1 kişi yoğun bakımda

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Girne-Lefkoşa Anayolunda dün akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucunda yaralanan 1 kişi yoğun bakıma alındı.
Girne - Lefkoşa yolunda kaza: 1 kişi yoğun bakımda

Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

27.06.2024 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Girne-Lefkoşa Anayolu’nun 15-16’ıncı kilometreleri arasında, Güney ÖZAĞAÇHANLI (E-21) yönetimindeki GM 257 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizce sağ şeritten sol şeride geçmeye çalışması sonucu, o esnada sol şerit içerisinde aynı istikamete doğru seyreden Kurtuluş TATAR (E-26) yönetimindeki US 945 plakalı motosikletin arka kısmına çarpmıştır.Kaza sonucu yaralanan US 945 plakalı motosiklet sürücüsü Kurtuluş TATAR ve motosikletteki yolcu Seyide Abu El AFİYE (K-46), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştır. Kurtuluş TATAR Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınırken, yolcu Seyide Abu El AFİYE ise yapılan müdehalenin ardından Kolan Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. GM 257 plakalı araç sürücüsü Güney ÖZAĞAÇHANLI tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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