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Girne-Lefkoşa yolunda kaza: Araç ters dönerek durabildi!

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Girne-Lefkoşa yolunda kaza: Araç ters dönerek durabildi!
Girne-Lefkoşa anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir araç ters dönerek durabildi, 3 kişi yaralandı.

Detay Kıbrıs

Girne-Lefkoşa anayolu üzerinde bugün saat 14.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Polisin soruşturma başlattığı olayda, bir araç ters dönerek, bir araç ise ağaca çarparak durabildi. Görenleri hayrete düşüren kaza sonucu ciddi bir sağlık problemi yaşanmazken, görgü tanıklarından edinilen bilgilere göre ters dönen araç bölgedeki vatandaşlar tarafından el kuvvetiyle düzeltildiği iddia edildi. 

Yaralıların olay yerinde yapılan tedavileri sonrası Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.

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Ayrıntılar birazdan... 

Fotoğraf: Sosyal Medya

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