Girne Lefkoşa yolundaki kazada yaralıların kimlikleri belli oldu

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bu sabah saat 09:40 sıralarında, Lefkoşa-Girne Anayolu Bulut İnşaat önlerinde, Yasin ER (E-28), yönetimindeki KS 824 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada orta refuje çarpıp karşı şeride geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Hilmi Çelebioğlu (E-24) yönetimindeki HC 688 plakalı araçla çarpışmışlardır.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile KS 824 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Şahin Sevimli (E-29) ve HC 688 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Sercan Hallaç (E-23) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavileri halen sürüyor. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.