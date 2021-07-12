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Girne Leymosun Kültür Evi’nde PCR Testleri Yeniden Yapılmaya Başlanıyor

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Girne Belediyesi’ne ait Leymosun Kültür Evi’nde PCR testleri yeniden yapılmaya başlanıyor.
Girne Leymosun Kültür Evi’nde PCR Testleri Yeniden Yapılmaya Başlanıyor

Girne Belediyesi’ne ait Leymosun Kültür Evi’nde PCR testleri yeniden yapılmaya başlanıyor.

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, Sağlık Bakanlığına bağlı Girne’deki mevcut PCR merkezindeki yoğunluğun azaltılması ve vatandaşların mağdur olmaması için Leymosun Kültür Evi, PCR Merkezi olarak yeniden hizmete giriyor.

Testler, Pazartesi- Cumartesi 08.00- 14.00 ve Pazar günü 08.00-13.00 saatleri arasında yapılabilecek.

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