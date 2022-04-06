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Girne Liman Dairesi ile Girne Gümrük Şube Amirliği'ndeki Grev Yarın Sabaha Kadar Sürecek

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Girne Liman Dairesi ile Girne Gümrük Şube Amirliği'ndeki Grev Yarın Sabaha Kadar Sürecek
Girne Liman Dairesi ile Girne Gümrük Şube Amirliği'ndeki Grev Yarın Sabaha Kadar Sürecek

Girne Liman Dairesi ile Girne Gümrük Şube Amirliği’ndeki grevin yarın sabaha kadar süreceği açıklandı.

Grev kararı alan Sendikal Platform adına açıklama yapan Kıbrıs Türk Kamu Çalışanları Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan, “Bizi bu duruma düşüren hükümettir. Zamlara, hayat pahalılığına ve ülkenin kötü yönetimine tepki için buradayız. Yılmayacağız. Sonuna kadar direneceğiz…” dedi.

Atan, 1 Nisan’da gerçekleştirdikleri “Toplumsal Yok Oluş ve Yoksullaşmaya Hayır” eyleminden sonra önemli ve stratejik yerlerde grev yapacaklarını ifade etti.

 “AVUKATLARIMIZLA BİRLİKTE POLİSE ŞİKAYETTE BULUNDUK”

Demokratik eylem haklarına saygılı davranılmadığını, limana gelen geminin yasalara aykırı şekilde bağlandığını da savunan Metin Atan, “Avukatlarımızla birlikte polise şikayette bulunduk. İlgili arkadaşların tutukladığı söylendi. Polis mensuplarına teşekkür ediyorum…”açıklamasında bulundu.

“ÖNCEDEN NİYE KARARLAŞTIRMADINIZ?”

Ülkede bir “canavar” yaratıldığını ve “bu canavarın insanları yavaş yavaş yuttuğunu” söyleyen Atan, hükümetin alkol ve elektrikte indirim kararını eleştirerek, “Bunları önceden niye kararlaştırmadınız?” diye sordu.

Metin Atan, ülkedeki yönetimi “bilinçsiz ve becerisizlik” olmakla suçladı.

Hayatın ucuzlatılmasına yönelik grevlerin artacağını ifade eden KAMU-SEN Başkanı Metin Atan, mücadelelerini devam ettireceklerini belirtti.

“CUMA GÜNÜ AYNI GREV GAZİMAĞUSA LİMANI’NDA YAPILACAK”

Cuma günü aynı grevin Gazimağusa Limanı’nda yapılacağını, burada yürüyüş de düzenleneceğini belirten Atan, vatandaşlara ekmek ve mum dağıtılacağını da anımsattı.

“Güç-Sen neden burada değil? Sendikal Platform’da çatlak mı var?” sorusu üzerine Atan, “Eylemi yapan sendikalar olarak buradayız. Bunu üyeleri sorgulasın...  Konunun değerlendirmesini yarınki toplantıda yapacağız.” dedi.

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