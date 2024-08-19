  • BIST 9869.12
  • Altın 2717.345
  • Dolar 33.7214
  • Euro 37.2547
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKABlinken, tarafları Gazze’de ateşkese ikna etmek için İsrail’e gitti

Girne limanda uyuşturucu operasyonu... Gönüllü ifade verdi

» »
Girne Turizm Limanı içerisinde narkotik ekiplerinin operasyonu esnasında üzerinde hintkeneviri bulunarak tutuklanan Ö.D.B, “uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu” suçlarından sabah mahkemeye çıkarıldı.
Girne limanda uyuşturucu operasyonu... Gönüllü ifade verdi

Narkotik Şubede görevli polis memuru Mert Osmanlılar mahkemede olguları aktardı.

Polis, 18 Ağustos 2024 tarihinde, saat 09.20 raddelerinde Girne Turizm Limanı içerisinde PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi ve Pamir isimli Narkotik detektör köpeğinin gerçekleştirdiği kontrol neticesinde Pamir isimli arama köpeğinin KKTC ye giriş yaptığı esnada Ö.D.B'ye tepki verdiğini söyledi.

Polis, zanlının üstünde ve çantasında yapılan aramada güneş gözlüğü içerisinde şeffaf naylona sarılı yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, aynı gün Girne’deki evinde arama yapıldığını ancak kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını açıkladı.

Polis memuru, zanlıdan temin edilen gönüllü ifadesinde Türkiye'de Mersin’de tanımadığı bir şahıstan 2 bin TL karşılığında 5 gram ağırlığında hintkeneviri aldığını ve KKTC'ye kendi kullanımı için getirdiğini itiraf ettiğini açıkladı.

Polis memuru, uyuşturucu maddenin analize, sarılı olduğu paketin parmak izi incelemesine gönderileceğini, ayrıca incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Vekillerden destek gelmeye başladı... Girne Milletvekili Hasan Küçük Taçoy'a desteğini açıkladı...18 Ağustos 2024 Pazar 10:49
  • Girne’de zeytin toplama tarihleri açıklandı16 Ağustos 2024 Cuma 16:11
  • KKTC'de suikast önlendi.... Azmettirici İsim Tespit Edildi16 Ağustos 2024 Cuma 11:33
  • Girne’de Trafik Kazası: Alkollü Sürücü Aydınlatma Direğine Çarptı14 Ağustos 2024 Çarşamba 14:48
  • Girne’de Süpermarkette İş Kazası: Genç Çalışan Asansör Boşluğuna Düştü14 Ağustos 2024 Çarşamba 14:45
  • Girne ve Demirhan’da Uyuşturucu Operasyonları: İki Kişi Tutuklandı14 Ağustos 2024 Çarşamba 14:37
  • Şenkul: Daha güzel bir Girne’yi hep birlikte yaratacağız14 Ağustos 2024 Çarşamba 11:34
  • Girne'de Bar İşletmecisine Yasal İşlem: Ruhsatsız Alkol Satışı ve Müziği Yasa Dışı Oynatma09 Ağustos 2024 Cuma 13:24
  • Girne Belediyesi Kordonboyu stantlarını hizmete açıyor08 Ağustos 2024 Perşembe 19:13
  • Girne Belediyesi Kordonboyu stantlarını hizmete açıyor08 Ağustos 2024 Perşembe 18:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti