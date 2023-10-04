Girne Limandaki 25 İşletme kepenk açmayacak!

Bakanlık, limanın açılacağı güne ilişkin 5 kez tarih değiştirmiş ve son olarak 20 Ekim’de çalışmaların tamamlanacağını duyurmuştu.
Aralık 2022’de başlayan çalışmaların Mayıs 2023’de sona ereceği bakanlık tarafından açıklanmıştı.
Bakanlığın, yapacağını taahhüt ettiği 8 madde ise yapılan açıklamada şöyle sıralandı:
- Her işletmeye sorgusuz sualsiz Kalkınma Bankası’ndan kredi verilecek.
- Her işletmenin kış aylarında da hizmete devam edebilmesi için pergola tahsis edilecek.
- Yürüyüş yolu aynı şekilde kalacak.
- Aralık 2022’de hibe verilecek.
- Şubat 2023’de hibe verilecek.
- Proje 30 Mayıs’ta tamamlanacak, eğer tamamlanmazsa zarar – ziyan ödeneği çıkartılacak.
- Kapalı olduğumuz sürece Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı ödemeleri yapılacak.
- Hiçbir işletme metrekare kaybı yaşamayacak.
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