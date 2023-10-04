Girne Limandaki 25 İşletme kepenk açmayacak!

Bakanlık, limanın açılacağı güne ilişkin 5 kez tarih değiştirmiş ve son olarak 20 Ekim’de çalışmaların tamamlanacağını duyurmuştu.

Aralık 2022’de başlayan çalışmaların Mayıs 2023’de sona ereceği bakanlık tarafından açıklanmıştı.

Bakanlığın, yapacağını taahhüt ettiği 8 madde ise yapılan açıklamada şöyle sıralandı: