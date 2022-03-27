Girne Limanında Ceset

Girne Limanı’nda kimliği belirlenememiş bir ceset bulundu. Girne Limanı’nda bu akşam saatlerinde bir otelin yakınlarında deniz içerisinde bir kişinin cansız bedenini farkeden vatandaşlar polise haber verdi. Polis ekipleri olay yerinde detalı incelemelerini sürdürüyor. Cesetin Lefkoşa Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldığı ve kimliğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Polisten yapılan açıklama şöyle:

Saat 21:00 sıralarında, Girne'de, Girne Antik Limanda, deniz içerisinde henüz kimliği tespit edilemeyen bir erkek şahsa ait cansız beden bulunmuştur. Cansız beden üzerinde yapılan doktor muayenesinde herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmadı. Soruşturma devam etmektedir.