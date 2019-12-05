Girne Limanı'nda denize düşen Gökçe kurtarıldı, Karakız ise aranıyor

Girne Antik limanda mendirek civarında bu sabah saat 9:00 sıralarında Halil Karakız isimli bir genç denize düştü.

Şiddetli dalgalar nedeniyle boğulma tehlikesi geçiren genci kurtarmak için arkadaşı Arif Gökçek de denize atladı.

Dalgalar tarafından kıyıya itilen Gökçek kurtarılırken, Gözden kaybolan Karakız’ı kurtarmak için havadan ve denizden arama yapılıyor

BRT muhabirinin olay yerinden elde ettiği bilgiye göre 25 yaşındaki Halil Karakız saat 09.00 sıralarında Mendirek yakınlarında denize düştü.

Şiddetli dalgalar nedeniyle boğulma tehlikesi geçiren Karakız’ı kurtarmak için 21 yaşındaki arkadaşı Arif Gökçek de denize atladı. Her iki genç yüksek dalgaların arasında kaldı.

Dalgalar tarafından kıyıya itilen Arif Gökçek kurtarılırken, gözden kaybolan Karakız’ı kurtarmak için havadan ve denizden arama başlatıldı.