Girne Limanı'nda denize düşen Karakız'ı arama çalışmaları sürüyor

Girne Antik Liman’daki mendirekten dün denize düşen Halil Karakız'ın aranmasına bugün de devam ediliyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, şu anda karadan, sahil şeridinden arama yapılıyor.

Polis Özel Harekat Müdürlüğü’ne bağlı dalgıçlar deniz içinden aramalara destek verirken, Sahil Güvenlik ekipleri de denizden arama kurtarmaya katkı koyacak.

Ne Olmuştu?

Girne Antik limanda mendirek civarında dün sabah saat 9:00 sıralarında Halil Karakız isimli bir genç denize düşmüş şiddetli dalgalar nedeniyle boğulma tehlikesi geçiren genci kurtarmak için arkadaşı Arif Gökçek de denize atlamıştı.

Dalgalar tarafından kıyıya itilen Gökçek kurtarılırken, Gözden kaybolan Karakız’ı kurtarmak için havadan ve denizden arama çalışmaları başlatılmıştı