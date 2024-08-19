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Girne Limanı’nda Uyuşturucu Maddeyle Yakalanan Şahıs Tutuklandı

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Girne Turizm Limanı’nda yapılan denetimlerde, 25 yaşındaki Ö.D.B.'nin üzerinde 3 gram hintkeneviri bulundu. Narkotik ekiplerinin müdahalesiyle şahıs tutuklandı, soruşturma sürüyor
Girne Limanı’nda Uyuşturucu Maddeyle Yakalanan Şahıs Tutuklandı

18 Ağustos 2024 tarihinde, saat 09:30 sıralarında, Girne Turizm Limanı’nda Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimler sırasında, KKTC’ye giriş yapan Ö.D.B. (25) adlı şahıs, narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine aramaya tabi tutuldu. Yapılan aramada, şahsın üzerinde ve eşyalarında yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

 

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