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Girne Limanı'ndaki cinayet Türkiye basınında:" YouTuber, arkadaşını öldürdü"

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Tatil için geldiği Kuzey Kıbrıs'ın tatil şehri Girne'de denize düşerek kaybolduğu açıklanan Halil Karakız'ın YouTuber arkadaşı Arif Gökçek tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.
Girne Limanı'ndaki cinayet Türkiye basınında:" YouTuber, arkadaşını öldürdü"

Olay, 5 Aralık'ta Girne'de meydana geldi. Tatil için Kahramanmaraş'tan Girne'ye gelen Halil Karakız, sabah saatlerinde arkadaşı Arif Gökçek ile birlikte Girne Antik Limanı'na gitti. İkili arasında nedeni bilinmeyen bir şekilde tartışma çıktı. Tartışma uzayınca Gökçe, Karakız'ın kafasına taş ile vurdu, daha sonra kendisini denize attı.

Olay sırasında aşırı alkollü olan Gökçek, evine gittikten sonra polisi arayarak, arkadaşının ailesi ile kavga ettiğini öne sürdü. Gökçek, polise, Halil Karakız'ın, “Kendine iyi bak. Sen benim en iyi arkadaşımsın” deyip, kayalara doğru yürüyerek kendini boşluğa bıraktığını anlattı. 

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© DHA /

Arif Gökçek'in YouTube sayfası.

Cinayeti itiraf etti

Olaydan bir gün sonra Karakız'ın kayalıklara sıkışmış şekilde cesedine ulaşıldı. Karakız'a yapılan otopside, başına sert bir cisimle vurulduğu görüldü. Bunun üzerine Gökçe gözaltına alındı. Polis, gözaltına aldığı Gökçek'i mahkemeye çıkardı. Mahkemeye bilgi veren polis yetkilileri, Gökçe'nin cinayeti işlediğini itiraf ettiğini söyledi.

Mahkeme soruşturmanın devam etmesi amacıyla 8 gün gözaltı süresi verdi. 

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