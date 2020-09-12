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SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 2341 test yapıldı, 25 pozitif vakaya rastlandı, 10 kişi taburcu edildi

Girne Limanı'ndan yapılan testlerde 7 pozitif vakaya rastlandı

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Girne Turizm Limanı’nda dün yapılan random (rastgele) PCR testleri sonucu 7 kişinin Covid-19 olduğu saptandı.
Girne Limanı'ndan yapılan testlerde 7 pozitif vakaya rastlandı

Girne Turizm Limanı’na dün  yüzlerce kişinin akın ettiği, insanlara üst üste test yapıldığı Sağlık Bakanlığı operasyonunda birbirinden bağımsız 7 kişinin Covid-19 pozitif çıktığı belirlendi.

 

NE OLDU?

Sağlık Bakanlığı artan vakalar nedeni ile yurtdışından gelenlere  7 gün karantina uygulaması başlattı. Yoğun gelişler nedeni ile KKTC’ye uçuşlar 13 Eylül’e kadar tamamen durduruldu. Temas takip ekipleri yoğun bir şekilde pozitif vakarın temaslılarını araştırıyor.

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