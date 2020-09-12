Girne Limanı'ndan yapılan testlerde 7 pozitif vakaya rastlandı

Girne Turizm Limanı’na dün yüzlerce kişinin akın ettiği, insanlara üst üste test yapıldığı Sağlık Bakanlığı operasyonunda birbirinden bağımsız 7 kişinin Covid-19 pozitif çıktığı belirlendi.
NE OLDU?
Sağlık Bakanlığı artan vakalar nedeni ile yurtdışından gelenlere 7 gün karantina uygulaması başlattı. Yoğun gelişler nedeni ile KKTC’ye uçuşlar 13 Eylül’e kadar tamamen durduruldu. Temas takip ekipleri yoğun bir şekilde pozitif vakarın temaslılarını araştırıyor.
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