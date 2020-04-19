Girne Masterleri Derneği’nden anlamlı bağış

Covid-19 olarak da tanımlanan yeni Corona virüs salgını ile mücadele programı çerçevesinde, Girne Belediyesi tarafından ihtiyaçlı aile ve bireyler için çalışmalar devam ederken, bu çağrıya duyarlı derneklerimizde sessiz kalmıyor.

Bu zorlu süreçte ihtiyaçlı aileler için yardım elini uzatan Girne Masterleri Derneği, ihtiyaç duyan aileler için yardım paketlerini Girne Belediyesi aracılığı ile ulaştırmak için teslim etti.

Girne Belediyesinden verilen bilgide; Eski futbolcuların kurduğu dernek olan Girne Masterleri Derneği Girne Belediyesine 35 adet gıda paketi hazırladı. .Belediye’nin yardımları ile bu gıda paketlerini ihtiyaç sahibi insanlara dağıtılmaya başlandı.

Girne Belediye Başkanı Güngördü ” Bu konuda yardım yapabilecek tüm duyarlı iş insanları ve dernekleri de bunu bir çağrı olarak kabul etsinler ki yapabilecekleri yardımlarda biz Belediyemiz kanalı ile ihtiyaçlı vatandaşlarımıza ulaştırabilelim” dedi. Bu süreçte Girne, bu bağışlar ile birlik ve mücadele örneği gösteriyor. Bugüne kadar katkı yapan herkese ve bundan sonra da katkı yapmak isteyen herkese çok teşekkür eden Güngördü, Evde kal, sağlıklı kal ama yardımlaşma ruhunu kaybetme sloganını yineledi.

Gıda paketi yardımında bulunmak isteyen ve bu gıda paketlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız 0533 871 2929 – 0533 870 2010 numaralı telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz.