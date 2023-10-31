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Girne Polis Operasyonunda Kaçarken Yaralandılar.

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Girne Polis Operasyonunda Kaçarken Yaralanan Şüpheliler Hastanede: Ortopedi Servisinde Tedavi Devam Ediyor!
Girne Polis Operasyonunda Kaçarken Yaralandılar.

Girne Polis Operasyonunda Kaçarken Yaralanan Şüpheliler Hastanede Tedavi Altında

Girne'de, 30 Ekim 2023 tarihinde, Girne Polis Müdürlüğü CÖŞ Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sırasında, A.A.(K-27), O.H.S.(K-25), V.I.(K-26), J.P.O(K-23) ve S.M.J.(K-23) isimli beş şüpheli, birlikte bulundukları ikametgahlarında yapılan arama sırasında, polisleri fark edip kaçmaya çalıştı. Ancak J.P.O. ve S.M.J., kaçış sırasında ikametgahın balkonundan atlayarak yaralandılar.

Yaralanan J.P.O. sağ el ve sol kalça kemiğinde kırık teşhisi alırken, S.M.J.'nin sol ayak ve bilek kemiğinde kırık tespit edildi. Her iki şüpheli de tedavi amaçlı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi ve Ortopedi Servisinde müşahede altına alındılar.

Olayın ardından soruşturma devam ediyor, sağlık durumları ise dikkatle izleniyor.

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