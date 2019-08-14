Girne Tapu Dairesi'nde grev var!

Sendika Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Girne Tapu Dairesi’nde son yaşanan olayları göz önünde bulundurularak, çalışanların mağdur olmalarına sebebiyet veren sistemsizlik ve personel eksikliği gibi konulara dikkat çekmek amacıya grev yapılacak.

Sendika başkanı İzzet Türkmen, saat 09.00 ise Girne Tapu Dairesi önünde basın açıklaması yapacak.

Açıklamada, “Amacımız; yargıya müdahale etmek değil, çalışanların haklarını koruyan bir sistem oluşturulmasına ve eksikliklerin giderilmesine yöneliktir. Kamu çalışanlarının haklarının güvence içerisine alınıp çalışmaları demek, toplum olarak bizlerin de kaliteli hizmet alması demektir” ifadelerine yer verildi.

Sendikanın, her zaman çalışanların haklarını korumaya ve destekçisi olmaya, bu konuda ilgili bakanlıklarla her zaman istişare içerisinde olmaya da devam edeceği belirtilen açıklamada greve, Memur-Sen’in de destek vereceği belirtildi.