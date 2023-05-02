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Girne-Tatlısu ana yolunda kaza... 2 yaralı!

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Girne-Tatlısu ana yolunda dün saat 17.00 sıralarında meydana gelen ve üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Girne-Tatlısu ana yolunda kaza... 2 yaralı!

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 17.00 sıralarında, Girne-Tatlısu ana yolunun 10-11’inci kilometreleri arasında, Dmıtrıı Vıacheslavovıch Popov (E-47) yönetimindeki ZNH 090 plakalı salon araç ile Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada, karşı istikametten gelmekte olan araçların geçmesini beklemeden dikkatsizce sağa dönüşe geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Ataberk Karadeniz (E-19) yönetimindeki FM 523 plakalı salon aracın sağ ön kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle geri sağa doğru savrulan ZNH 090 plakalı araç, arkasında gelip yavaşlayan David Mıchael Ebsworth (E-71) yönetimindeki UK 049 plakalı aracın sağ ön kısmına da çarpıp durdu.

Kaza sonucu yaralanan ZNH 090 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Aıtalına Petrova (K-32) ve Arına Petrova (K-7), kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

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