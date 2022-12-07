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Girne-Tatlısu ana yolunda kaza: 3 yaralı!

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Girne-Tatlısu ana yolunun Alagadi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Girne-Tatlısu ana yolunda kaza: 3 yaralı!

Girne-Tatlısu ana yolunun Alagadi mevkiinde saat 18.00 sıralarında meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Cemal Okut (69), yönetimindeki JL 632 plakalı araç ile Esentepe istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçti ve o esnada karşı istikametten gelen Mahir Özgenç (41) yönetimindeki DN 358 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde, DN 358 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Salih Çolak (56) ise Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde tedavileri devam ediyor.

Polisin soruşturması sürüyor.

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