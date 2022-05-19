Girne-Tatlısu anayolunda alkollü sürücü dehşet saçtı!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün akşam saat 22.00 sıralarında Girne-Tatlısu anayolu 23-24 km arasında Girne istikametine doğru dikkatsizce 168 mlg alkollü içki tesiri altında seyreden Esentepe’de sakin Christer Gustav FERNKVIST (E-67) yönetimindeki ZNT 132 plakalı Ford marka salon araç sürücüsü yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikamette gelmekte olan Esentepe’de sakin Philip MURRAY (E-72) yönetimindeki RV 911 plakalı Nissan marka salon aracın önünü tıkaması sonucu yüz yüze çarpışmışlardır.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ve ZNT 132 plaklı araçta yolcu olarak bulunan Esentepe’de sakin Anita ELMNFEGERURST (K-66) Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılmışlardır.