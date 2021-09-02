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Girne-Tatlısu anayolunda feci kaza! 1 kişi yaşamını yitirdi

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Trafik bir can daha aldı…
Girne-Tatlısu anayolunda feci kaza! 1 kişi yaşamını yitirdi

Trafik bir can daha aldı…

Küçükerenköy kavşağında bugünün ilk dakikalarında meydana gelen trafik kazasında 58 yaşındaki Bülent Güzelkeskin yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza saat 00:20 sıralarında, Tatlısu Girne Anayolu üzerinde alkollü olan Esentepe’de sakin Cristopher Browning’in yönetimindeki RJ 113 plakalı salon araç ile Küçükerenköy köy çıkışında kavşakta durmayıp Girne – Tatlısu anayoluna çıkış yaptığı sırada ana yol üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Tatlısu’da sakin Bülent Güzelkeskin yönetimindeki SL 143 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu motosiklet sürücüsü 58 yaşındaki Bülent Güzelkeskin olay yerinde yaşamını yitirdi.

RJ 113 plakalı salon araç sürücüsü Cristopher Browning ise tutuklandı.Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor. 

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