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Girne-Tatlısu Anayolu'nda görüş mesafesi azaldı

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Girne-Tatlısu Anayolu'nda görüş mesafesi azaldı
Girne-Tatlısu Anayolu'nda görüş mesafesi azaldı

Girne-Tatlısu Anayolu üzerinde etkili olan sağnak yağmur yağışı nedeniyle, yer yer su birikintileri oluşmuş ve görüş mesafesi azaldı.

Polis bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

 
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