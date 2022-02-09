Girne-Tatlısu Anayolu'nda görüş mesafesi azaldı

Girne-Tatlısu Anayolu üzerinde etkili olan sağnak yağmur yağışı nedeniyle, yer yer su birikintileri oluşmuş ve görüş mesafesi azaldı.
Polis bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
Girne-Tatlısu Anayolu üzerinde etkili olan sağnak yağmur yağışı nedeniyle, yer yer su birikintileri oluşmuş ve görüş mesafesi azaldı.
Polis bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
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