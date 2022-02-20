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Girne-Tatlısu Anayolunda Kaza

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Girne-Tatlısu Anayolunda Kaza
Girne-Tatlısu Anayolunda Kaza

Girne- Tatlısu Anayolunda yolun sağına geçen sürücü karşıdan gelen araçla çarpıştı. Kaza osnucu 3 kişi yaralandı. Öte yandan bir sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre kaza şöyle oldu

Saat 15.00 raddelerinde Girne- Tatlısu Anayolunun 14-15 Km'leri arasında Girne istikametine doğru dikkatsizce 51 mlg alkollu içki tesiri altında seyreden 62 yaşındaki Ekrem Sevinç yönetimindeki RM 994 plakalı salon araç  yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikamette gelmekte olan 72 yaşındaki Hasan Nasıboğlu yönetimindeki LL201 plakalı  salon araç ile çarpıştı.  

Kaza sonucu yaralanan her iki araç surücusü ile LL 201 plaklı aracta yolcu olarak bulunan Ersin NASIBOGLU (K-69) yaralandı. 

Yaralıların Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.  

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