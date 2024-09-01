Girne-Tatlısu Anayolu'nda Trafik Kazası: Motosiklet ve Beton Mikseri Çarpıştı

Girne-Tatlısu Anayolu’nda 1 Eylül 2024 tarihinde saat 13:00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza, Feyami Hakan Binici’nin (56) kullandığı VZ 825 plakalı motosikletin Tatlısu istikametine seyrederken sola meyilli bir virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçmesi sonucunda gerçekleşti. Motosiklet, o sırada karşı yönden gelmekte olan Izzat Charyyev’in (55) yönetimindeki YR 651 plakalı beton mikseriyle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü Feyami Hakan Binici, olay yerine çağrılan ambulansla Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Binici'nin tedavisi halen sürerken, kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı ve özellikle virajlı yollarda hız sınırlarına ve trafik kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekti. Kazanın yaşandığı bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, yetkililer yol güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.