Girne temalı 2018 Girne Satranç Turnuvası'nın ikinci turu yapıldı

Haftanın takımı Girne Deniz Plaza Satranç Takımı

Girne’ye sahip çıkmak , daha gelişmiş bir Girne yaratmak için Girne Temalı Satranç Turnuvası düzenlendi. Turnuva boyunca Girne’nin tarihi, kültürel zenginlikleri, doğal güzellikleri ve Girne sevgisi işlenecektir. Girne için şiir yazma ve okuma çalışmaları , fotoğraf sergisi açma,belki geziler, yada parklara düzenlemeler yapılacaktır. Ne yapılacağı turlar öncesinde turnuvaya katılan satrançıların ve konuya ilgi gösteren şahıs ve kurum kuruluşların yapacağı beyin fırtınası ile saptanacaktır. Üçüncü tur öncesinde Av. Sayid Sayın Girne konulu bir sunum yapacaktır.

Çevre sorunları ülkemizin en önemli sorunlarının başında yer alıyor. Sürdürülebilir, temiz, yeşil bir çevre yaratabilsek ülkemize daha çok turist, daha çok öğrenci gelir, gelirimiz artar. Daha sağlıklı , daha mutlu bir halk oluruz. Çevre sorunlarına çözüm bulmak, çere üretmek, bu konuda farkındalık yaratmak için Girne Temalı 2018 Satranç Turnuvasının önemli biretki yaratacağınainanıyoruz .Turnuva boyunca bölgemizde çevre sorunları ve çözüm yolları hakkında etkinlik geliştirilecektir.Oya Kutsal ,Girne Temalı etkinliklere danışmanlık ve rehberlik yapacaktır.

Satrancın binlerce yıllık bir geçmişi olmasına rağmen eğitimdeki önemi son yüz yılda anlaşıldı. Eğitim sorununu aşmış, buluşları ile gelişebilen ülkelerin tümünde satranç ders olarak okutuluyor. Satrancın düşünce becerisinde yarattığı gelişimin, çevre sorunlarımızın çözümlenmesinede etkisinin ne olacağını hep beraber göreceğiz. Burda sağlanacak başarının, satrancın okullarımızda ders olmasında yetkilileri cesaretlendireceğine de inanıyoruz.

GİRNE TEMALI 2018 GİRNE SATRANÇ TURNUVASI Satranç Eğitim Merkezi eğitim organizasyonudur. Sekizincisi gerçekleşecek olan gelenekselleşmiş turnuva dokuz hafta sürecek. Takımsal döner turnuva yöntemi ile cumartesi günleri saat 10.30 - 12.00 saatleri arasında Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu Satranç Odasında yapılacak. Doğan Türk Birliği, Türk Ocağı, Girne Halk Evi, Magic Touch, Yeşil Barış Hareketi, Girne Akay Optik, Girne Deniz Plaza, BSW Computer, Özyalçın İnşaat , Schindlersatranç takımları turnuvaya katılacak takımlardır. Satranç Eğitim Merkezi turnuvayı bir satranç okulu gözüyle görmektedir. Düzenli katılan satrançıların turnuva sonuna kadar bir üst seviye satrançı olacağına inanıyoruz. Takımsal turnuvalar bireysel turnuvalara göre daha eğitici olmaktadır.

Turnuvaya katılan herkese yemekli ödül töreninde ödül ve katılım belgesi verilecektir.

Haftanın Takımı Girne Deniz Plaza Satranç Takımı

Güçlü rakibiGirne Halk Evini 5 puan gibi önemli bir farkla yenmeyi başaran Girne Deniz Plaza Satranç Takımı Haftanın Takımı oldu. . Rakibleriniyenen Yeşil Barış Hareketi, Girne Akay Optik ve Doğan Türk Birliği Satranç takımları haftayı avantajla kapatan takımlar oldu. Schindler S. T. veMagic TouchS.T. berabere kalarak iddialarını devam ettirdiler. Türk Ocağı Satranç Takımını, Girne Halk Evi , BSWComputer ve Türk Ocağı satranç takımlarında umutlar haftaya kaldı.



İkinci Tur Sonuçları

Özyalçın İnşaat S.T. 3.0 - 5.0Yeşil Barış Hareketi S.T.

Schindler S. T. 4.0 - 4.0 Magic Touch S.T.

Girne Deniz Plaza S.T. 6.5 - 1.5Girne Halk Evi S.T.

BSW Computer S.T 3.0 - 5.0Girne Akay Optik S.T.

Doğan Türk Birliği S. T. 5.5 - 2.5Türk Ocağı S.T.

Üçüncü Turda Karşılaşacak Takımlar

Türk Ocağı S.T. - Özyalçın İnşaat S.T.

Girne Akay Optik S.T. - Doğan Türk Birliği S. T.

Girne Halk Evi S.T. - BSW Computer S.T

Magic TouchS.T. - Girne Deniz Plaza S.T.

Yeşil Barış Hareketi S.T. - Schindler S. T.