  • BIST 1.318
  • Altın 468,212
  • Dolar 7,9744
  • Euro 9,4798
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 2 pozitif vaka!

Girne Turizm Limanı yakınlarında bir erkek cesedi bulundu

» »
Girne Turizm Limanı yakınlarında bir erkek cesedi bulundu.
Girne Turizm Limanı yakınlarında bir erkek cesedi bulundu

Girne Turizm Limanı yakınlarında bir erkek cesedi bulundu.

Polis olay yerinde...

Detaylar geliyor...

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne Belediyesi Kültür- Sanat Kursları Başladı09 Kasım 2020 Pazartesi 14:29
  • Girne'de 48 yaşına Atlı vefat etti09 Kasım 2020 Pazartesi 13:26
  • Girne'de ev yangını08 Kasım 2020 Pazar 12:21
  • Girne Belediyesi, Ülkede, Bir İlke İmza Atarak Müzikal Oyun Ve Çocuk Oyunu Yazma Yarışması Düzenliyor04 Kasım 2020 Çarşamba 17:10
  • Girne’de asfaltlama çalışmaları gerçekleştirildi03 Kasım 2020 Salı 16:11
  • Stadyum Çemberinin İsmi Ziya Rızkı Meydanı Oluyor26 Ekim 2020 Pazartesi 14:58
  • Girne Polis Müdürlüğü'nde Telefon Arızası25 Ekim 2020 Pazar 09:27
  • Girne'de elektrik kesintisi yapılacak22 Ekim 2020 Perşembe 15:36
  • 9. Uluslararası Zeytin Karikatürleri Sergisi devam ediyor22 Ekim 2020 Perşembe 13:45
  • Girne’de asfaltlama çalışmaları gerçekleştirildi21 Ekim 2020 Çarşamba 14:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti