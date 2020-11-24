Ana Sayfa
Günün Haberleri
Künye
Arşiv
Sitene Ekle
BIST
1.318
Altın
468,212
Dolar
7,9744
Euro
9,4798
Lefkoşa
17 °C
Mağusa
19 °C
Girne
19 °C
Güzelyurt
16 °C
İskele
19 °C
İstanbul
9 °C
Ankara
3 °C
Narkotik Ekipleri Göz Açtırmıyor
Girne Turizm Limanında Ceset!
Alsancak’ta sakin Mehmet SOYSAL (E-65) hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanlığı Spor Üst Komitesi ilk toplantısını yaptı
YDP Başkanlık Divanı Fesh Edildi
SOS: "Çocukların Yeni Yıl Dileklerini Birlikte Gerçekleştirelim"
Dövizde yukarıya doğru hareketlilik
Taçoy: “24 Kasım Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ü Anlamak, Bir Kez Daha Öğretmenlerimizle Gurur Duymak İçin Önemli Bir Gün”
Erhürman Bugün UBP, HP Ve TDP’yle Görüşüyor
Lute’un Adaya Geliş Tarihi Kesinleşti
Girne Turizm Limanı yakınlarında bir erkek cesedi bulundu
Girne Ada Lions Kulübü’nden Onkoloji Bölümüne Bağış
ODTÜ Kıbrıs IEEE Öğrenci Topluluğu Bölgesel Ödülleri Topladı
Biden, Trump'ın Geçiş Sürecinin Başlamasına Onay Vermesini Memnuniyetle Karşıladı
Emekli Subaylar Derneği Öğretmenler Günü’nü Kutladı
KIBRIS
DÜNYA
TÜRKİYE
ÖZEL HABER
EĞİTİM
KÜLTÜR/ SANAT
SAĞLIK
SPOR
EKONOMİ
TURİZM
TEKNOLOJİ
ENGLISH
SON DAKİKA
KKTC'de bugün 2 pozitif vaka!
Narkotik Ekipleri Göz Açtırmıyor
Cumhurbaşkanlığı Spor Üst Komitesi ilk toplantısını yaptı
YDP Başkanlık Divanı Fesh Edildi
SOS: "Çocukların Yeni Yıl Dileklerini Birlikte Gerçekleştirelim"
Taçoy: “24 Kasım Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ü Anlamak, Bir Kez Daha Öğretmenlerimizle Gurur Duymak İçin Önemli Bir Gün”
Erhürman Bugün UBP, HP Ve TDP’yle Görüşüyor
Lute’un Adaya Geliş Tarihi Kesinleşti
Girne Ada Lions Kulübü’nden Onkoloji Bölümüne Bağış
ODTÜ Kıbrıs IEEE Öğrenci Topluluğu Bölgesel Ödülleri Topladı
Emekli Subaylar Derneği Öğretmenler Günü’nü Kutladı
Çakır: “Kıbrıslı Türkler Görkemli Bir Miras Olan Eğitimi Kuşaktan Kuşağa Aktarıyor”
Zorlu Töre: Öğretmen kutsaldır, öğretendir ve örnektir
Girne Turizm Limanı yakınlarında bir erkek cesedi bulundu
Ana Sayfa
»
KIBRIS
»
GİRNE
24.11.2020 11:47
Girne Turizm Limanı yakınlarında bir erkek cesedi bulundu.
Girne Turizm Limanı yakınlarında bir erkek cesedi bulundu.
Polis olay yerinde...
Detaylar geliyor...
Yorumlar
0
Facebook Yorumları
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN
GALERİLER
KKTC'de Gazeteler Bugün Ne Manşet Attı? (24 Kasım 2020 Salı)
KKTC'de Gazeteler Bugün Ne Manşet Attı? (23 Kasım 2020 Pazartesi)
Her gün seks yapmanın 15 faydası
Eski teknolojik ürünleri ilk defa göreceksiniz!
Diğer Haberler
Girne Turizm Limanı yakınlarında bir erkek cesedi bulundu
Girne Turizm Limanı yakınlarında bir erkek cesedi bulundu.
Şehir Plancıları Odası'dan Girne'de ara emri!
Şehir Plancıları Odası'dan Girne'de ara emri!
Girne'de ani ve gayri tabi ölüm!
Girne'de ani ve gayri tabi ölüm!
Ozanköy ve Çataköy'de hortum, zarar ziyan var!
Ozanköy ve Çataköy'de hortum, zarar ziyan var!
Girne’de Orta Refüj Uygulama Projesi Başlıyor
Girne Belediyesi Girne Trafik Master Planı’na göre planlanan Orta Refüj Uygulama Projesini Uğur Mumcu Caddesi’nde yarın 13.11.2020 Cuma günü hayata geçiriyor.
Narkotik'ten dev operasyon! 16 Kg 750 gram uyuşturucu ele geçirildi
Girne ve Gemikonağı'nda Narkotik ekiplerinin operasyonu sonucunda 16 kilogram 750 gram uyuşturucu ele geçirildi. 7 kişi tutuklandı.
Girne Belediyesi Kültür- Sanat Kursları Başladı
09 Kasım 2020 Pazartesi 14:29
Girne'de 48 yaşına Atlı vefat etti
09 Kasım 2020 Pazartesi 13:26
Girne'de ev yangını
08 Kasım 2020 Pazar 12:21
Girne Belediyesi, Ülkede, Bir İlke İmza Atarak Müzikal Oyun Ve Çocuk Oyunu Yazma Yarışması Düzenliyor
04 Kasım 2020 Çarşamba 17:10
Girne’de asfaltlama çalışmaları gerçekleştirildi
03 Kasım 2020 Salı 16:11
Stadyum Çemberinin İsmi Ziya Rızkı Meydanı Oluyor
26 Ekim 2020 Pazartesi 14:58
Girne Polis Müdürlüğü'nde Telefon Arızası
25 Ekim 2020 Pazar 09:27
Girne'de elektrik kesintisi yapılacak
22 Ekim 2020 Perşembe 15:36
9. Uluslararası Zeytin Karikatürleri Sergisi devam ediyor
22 Ekim 2020 Perşembe 13:45
Girne’de asfaltlama çalışmaları gerçekleştirildi
21 Ekim 2020 Çarşamba 14:47
YAZARLAR
Ayşegül Garabli
DÜŞÜNCESİ TUTUKLU OLAN BİREY ÖZGÜR MÜDÜR?
Hatice İNTAÇ
ŞİMDİ DÜŞÜNMEK ZAMANI
Arif Alasya
KKTC KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ
Erkut YILMABAŞAR
YBH,BDH,TKPYG ve başarısız ittifaklar mezarlığı kuzey Kıbrıs!
Fırat Borak
Yerin Dibine Batsın Seçiminiz!
Ediz TUNCEL
Göz göre göre…
Taner ULUTAŞ
İnşallah St. Lois ile Hakkaido Adası gibi olmayız !...
Ali KİŞMİR
FIRSAT VE KORKU
Turgut ÇALICI
İki Lakırdı da benden!
Yrd. Doç. Ercan HOŞKARA
Yatırım Yapmazsan Var Olamazsın: Hedefteki Kurum Kıb-Tek
Rana Sarro
Başıma gelen skandal olayı yazıyorum…
Nezihi BEYAZ
Zoru Başardılar
Ahmet İşcan
Mustafa Akıncı’ya Saldırmanın Dayanılmaz Hafifliği !..
Özal Ziya
Hükümet "huzur ve güvenlik"konusunu ciddiye almalı
Mesut GÜNSEV
ALTINI ÇİZDİĞİM SATIRLAR
Münür Rahvancıoğlu
Popülizm Nedir? Ne Değildir?
Hare Ergen
Babanın Gidişi
Adem KAVAZ
NE KADAR ÖNEMSENİYORUZ?
Cenk DİLER
“Kermiya’ya kaç, Yenişehir’e tut” mantığı olmasın!
Mustafa Keleşzade
Herkes bu kadar yalnızken neden herkes bu kadar yalnız?!
Tahsin Oygar
Nasıl iyi olunur?
Melin ULUÇ
‘’Haklı olmak’’ istersen…
Ali Can
Huş Behram
Yusuf Özgü SERTEL
Boşluğu Bilim-Kültür-Sanat doldursun
Erol SABIR
Dünya Çocuklar İçin Çok Tehlikeli Bir Yer
1
2
3
4
5
< hr>
SON DAKİKA HABERLER
12:44 -
Narkotik Ekipleri Göz Açtırmıyor
12:39 -
Girne Turizm Limanında Ceset!
12:37 -
Alsancak’ta sakin Mehmet SOYSAL (E-65) hayatını kaybetti
12:32 -
Cumhurbaşkanlığı Spor Üst Komitesi ilk toplantısını yaptı
12:30 -
YDP Başkanlık Divanı Fesh Edildi
12:27 -
SOS: "Çocukların Yeni Yıl Dileklerini Birlikte Gerçekleştirelim"
12:16 -
Dövizde yukarıya doğru hareketlilik
12:14 -
Taçoy: “24 Kasım Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ü Anlamak, Bir Kez Daha Öğretmenlerimizle Gurur Duymak İçin Önemli Bir Gün”
12:09 -
Erhürman Bugün UBP, HP Ve TDP’yle Görüşüyor
11:49 -
Lute’un Adaya Geliş Tarihi Kesinleşti
11:47 -
Girne Turizm Limanı yakınlarında bir erkek cesedi bulundu
11:45 -
Girne Ada Lions Kulübü’nden Onkoloji Bölümüne Bağış
11:38 -
ODTÜ Kıbrıs IEEE Öğrenci Topluluğu Bölgesel Ödülleri Topladı
11:30 -
Biden, Trump'ın Geçiş Sürecinin Başlamasına Onay Vermesini Memnuniyetle Karşıladı
11:25 -
Emekli Subaylar Derneği Öğretmenler Günü’nü Kutladı
FOTO GALERİ
KKTC'de Gazeteler Bugün Ne Manşet Attı? (24 Kasım 2020 Salı)
KKTC'de Gazeteler Bugün Ne Manşet Attı? (23 Kasım 2020 Pazartesi)
Her gün seks yapmanın 15 faydası
Eski teknolojik ürünleri ilk defa göreceksiniz!
1
2
3
4
5
6
7
8
VİDEO GALERİ
KKTC'Yi dehşete düşüren patlamalar vatandaşların kamerasına böyle yansıdı
Narkozun Etkisiyle Yeni Doğduğuna İnanan Çocuk
Kıbrıs'ı Kelebekler bastı, güzel görüntüler oluştu (Video)
Narenciye üreticileri Elye'de toplandı. Bicen: "Hükümet liboştur"
1
2
3
4
5
6
7
8
ÇOK OKUNANLAR
Döviz Kurlarında Son Güncel Rakamlar (24 Kasım 2020 Salı)
Günlük Hava Durumu ( 24 Kasım 2020 Salı )
Girne Turizm Limanı yakınlarında bir erkek cesedi bulundu
dETAY Bugün Ne Manşet Attı? ( 24 Kasım 2020 Salı )
BU AY
|
BU HAFTA
|
DÜN
Ana Sayfa
|
SPOR
|
Para Borsa
|
DAÜ - Doğu Akdeniz Üniversitesi
|
Rio2016
|
LAÜ - Lefke Avrupa Üniversitesi
|
NEGOTIATIONS
|
İletişim
|
YDÜ - Yakın Doğu Üniversitesi
|
FILE
|
Ziyaretçi Defteri
|
GÜ - Girne Üniversitesi
|
GÜNEY KIBRIS
|
Site Haritaları
|
Eğitim
|
Avrupa
|
RSS
|
EMEK
|
KADIN
|
İngiltere
|
YAŞAM
|
CİNSEL SAĞLIK
|
Belediye Seçimleri 24 Haziran 2018
|
ÇEVRE
|
PARA
|
Sektörel Haber
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs
| İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.