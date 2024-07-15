Girne Turizm Limanı’nda Büyük Operasyon: Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Girne Turizm Limanı'nda gerçekleştirilen Nokta Operasyonu kapsamında, uyuşturucu ve silahlarla yakalanan iki kişi tutuklandı.

Girne Turizm Limanı’nda 15 Temmuz 2024 tarihinde saat 08:30 sıralarında, Lefkoşa ve Girne Polis Müdürlükleri ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından ortak gerçekleştirilen Nokta Operasyonu'nda, ülkeye giriş yapan B.U. (23) ve M.T. (46) isimli şahısların üzerlerinde ve eşyalarında arama yapıldı.

Arama sonucunda B.U.'nun tasarrufunda yaklaşık 1 kilogram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu madde, 3 adet tabanca, tabancalara ait 3 adet şarjör ve 30 adet canlı mermi tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.