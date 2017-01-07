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Girne Üniversitesi 12. Haftada Fenerbahçe’yi terletecek

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Girne Üniversitesi 12. Haftada Fenerbahçe’yi terletecek
Girne Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 12. haftasında ligin lider takımı Fenerbahçe’yi ağırlayacak.

Girne Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, sarı lacivertli takımın Girne Üniversitesi’ne konuk olacağı maç, 8 Aralık 2017 Pazar günü, saat 18:00’da Ankara Mamak Belediyesi Spor Salonu’nda oynanacak.

 

İki takımın Ankara’da vereceği mücadele TRT Spor’dan naklen yayınlanacak.

 

İlker Gözeneli: “Güçlü Bir Takım Karşısında Galibiyet İçin Sahada Ter Dökeceğiz…”

 

Girne Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Antrenörü İlker Gözeneli, ligin güçlü takımlarından biri olan Fenerbahçe ile çıkacakları maç öncesi yaptığı değerlendirmede, zorlu bir mücadelenin kendilerini beklediğini söyledi.  

 

Antrenör Gözeneli, Fenerbahçe geride bıraktığımız 11 haftada çıktığı maçlarda sadece 1 mağlubiyet aldı. Şu anda ligde en iyi basketbol oynayan takımlardan biri. Hem yabancı hem de Türk oyuncu kadrosu güçlü bir takım. Taraftar desteği de olan güçlü bir takım karşısında zor bir mücadele vereceğimizin bilincinde olarak hazırlıklarımızı en iyi şekilde yaptık. Kaybettiğimiz puanları geri kazanmak için sahada 40 dakika boyunca savunmamızı güçlü tutarak ve pota altını iyi kullanarak sayı üstünlüğü elde etmek adına tüm gücümüzle mücadele  edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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