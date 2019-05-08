Girne Üniversitesi 2. Uluslararası Yaşlanan İnsan Ve Toplum Sempozyumu Gerçekleştirildi

Yaşlılığın bilinçli girişimlerle planlanabilir anlamlı bir yaşam dönemi olabileceğinin irdelendiği 2. Uluslararası Yaşlanan İnsan ve Toplum Sempozyumu, Girne Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Girne Park Palace Otel Konferans Salonu’nda düzenlenen sempozyuma, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Sağlık Bakanı Filiz Besim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Üni̇versi̇tesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, rektör yardımcıları, dekanlar, akademisyenler, 60+ Tazelenme Üniversitesi’nin öğrencileri ve Girne Üniversitesi öğrencileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan ve iki oturumda gerçekleştirilen sempozyum açılışı öncesinde, Spor Eğitmeni Hiroshi Nakajima tarafından Rajio Taiso egzersizleri yapıldı. Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölüm Başkanı ve 60 + Tazelenme Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. İsmail Tufan, J.F. Oberlin Üniversitesi Gerontoloji Enstitüsü’nden Prof. Dr. Hisao Osada, Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü’nden Dr.İkuko Murakami, Nöroloji Uzmanı Uzman Dr. Melih Vural, Spor Eğitmeni Hiroshi Nakajima ve Ege Üniversitesi 60+ Yaş yürütücüsü Doç. Dr Sevnaz Şahin sempozyuma konuşmacı olarak katıldı.

Prof. Dr. Salihoğlu: “60+ Tazelenme Üniversitesi’ne Katılımın Artması Memnuniyet Verici…”

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, üniversitenin toplumsal sorumluluk çerçevesinde geliştirdiği projelerin en başında 60 + Tazelenme Üniversitesi programı olduğunu belirterek, Üniversitenin bünyelerinde bulunmasının önemine vurgu yaptı.

Japonya’da başlayan ve Prof. Dr. İsmail Tufan tarafından Türkiye’de devam ettirilen söz konusu programın Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Onur ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Yücecan tarafından Girne Üniversitesine getirildiğini kaydeden Prof. Dr. Salihoğlu, başta Yrd. Doç. Dr. Emete Toros olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Günsel ailesi üyelerinin yanı sıra Girne ve Çatalköy belediyelerinin desteğini de vurgulayan Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, üniversite içi ve dışı gönüllü eğitmenlerin katkısıyla verilen derslerde ulaştıkları katılımcı sayısının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Yaşlılık Dönemini Kaliteli ve Sağlıklı Şartlarda Geçirme Çalışmaları Önem Kazanıyor…

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölüm Başkanı ve 60 + Tazelenme Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. İsmail Tufan, insan hayatının uzamasıyla birlikte yaşlılık dönemini daha kaliteli ve daha sağlıklı şartlarda geçirilmesine yönelik çalışmaların önem kazandığını kaydetti.

20. yüzyıl ile hayatımıza giren uzun süreli yaşam, sağlıklı yaşlanma ve yaşlılığı yapılandırma konularına değinen Prof. Dr. Tufan, yaşlanmak kavramı ve yaşlılık gerçekliği kavramları algısının kişiden kişiye değiştiğini kaydetti.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ise, kentlerin insanlarıyla bir bütün olduğunu ifade ederek, belediyelerle birlikte toplum yararına çalışmalar yapan Üniversiteler bulunmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.

Bakan Çeler: “Her Türlü Katkı ve İş Birliğine Hazırız…”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de, hayatın gerçeği olan yaşlılığın getirdiği endişenin bu tür sempozyumlar ve diğer bilgilendirici çalışmalar sayesinde giderilebileceğini vurguladı. Bakan Çeler, ülkemizde % 66,60 olan yaşlılık oranının ileride % 7.72’ye ve üstüne çıkacağının ön görüldüğünü söyleyerek, bakanlık bünyesinde yaşlı insanların üretkenliğine yönelik çalışmalar yapma hedeflerinin Girne bölümünde, Girne Üniversitesi ve belediye ile işbirliğine hazır olduklarını kaydetti.

Bakan Besim: “Koruyucu ve Temel Sağlık Hizmetlerine Ulaşımı Kolaylaştırmak En Önemli Hedefimiz…”

Sağlık Bakanı Filiz Besim de konuşmasında, yıllar boyunca kaydedilen bilimsel gelişmelerle insan ömrü uzarken bazı kronik hastalıkların arttığını hatırlattı. Sağlığın daha kolay ulaşılabilir olması, sağlıklı ve kaliteli yaş alma konularına değinen Bakan Besim, en büyük kişisel yatırımın gençlik döneminde gelecekteki sağlığa yapılan yatırım olduğunun altını çizdi. Sağlık Bakanı Filiz Besim, Girne Üniversitesi’nin hayata geçirdiği programın önemine de vurgu yaptı.

Meral Akıncı: “Artan Yaşlı Nüfusa Sosyal ve Ekonomik Destek Verilmesi Önemli… ”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı ise kendi tecrübelerinden örnek vererek yaş aldıkça insanın daha yaratıcı ve toparlayıcı olduğunu söyledi.

Yaşlılığın getirdiği kaçınılmaz fiziksel, ruhsal, sosyal etkilerin kontrol edilmesinin önemini önemine vurgu yapan Akıncı, “Tıptaki gelişmeler ile yaşlı nüfus oranını arttı, değişen toplumsal şartlar ile yeni çözümler bulunmalı ve modeller sunulmalıdır. Yaşlılık ile ilgili ulusal eylem planı başta olmak üzere devlet kurumlarının da üzerine düşeni yapması gerekiyor” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüveyde Bundak moderatörlüğünde Sempozyumun ikinci oturumuna geçildi.

Yaşlanmanın Boyutları Ele Alındı…

İkinci oturumda, Prof. Dr. İsmail Tufan, ‘ Yaşlanma ve yaşlılığa gerontolojik bakış ve bakım başlıklı konuşma yaparak, yaşlılığın yapısal değişimi, yaşlılıkta yaşam durumu, yaşlanmanın 12 boyutu gibi konulara değindi .

J.F. Oberlin Üniversitesi Gerontoloji Enstitüsü’nden Prof. Dr. Hisao Osada ise, “Yaşlı Toplum Olarak Japonya’nın Durumu ve Demans Hastalığının Önlenmesi” başlıklı sunum yaptı. Japonya’da nüfus, yaşlı nüfus bilgileri ile bilgiler aktaran Prof. Dr. Osada, demans türlerini anlattı ve ilk belirtilere değinerek erken teşhisin önemi yanı sıra kaçınılması ve kazanılması gereken alışkanlıkları vurguladı. Prof. Dr. Hisao Osada, Türkiye ve KKTC ‘de bu çalışmaların üniversite bünyesinde yapılmasının örnek alınması gereken bir durum olduğunu da kaydetti.

Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü’nden Dr. İkuko Murakami de, “Japonya’da Yaşlılıkta Eğitim” başlıklı sunumunda yaşlanma verileri, toplumsal sorunlar ve bu konudaki çalışmalar üzerine örnekler verdi. Dr. Murakami bu yaş grubuna yönelik derslerin içeriği konusuna değinerek, Japonya’da genç nüfus azaldığı için üniversitelerin kapanması yerine yaşı ilerlemiş öğrencilerin gitmesini sağlayacak uygulamalar yapıldığını söyledi.

Alzheimer Hastalığı İrdelendi…

Nöroloji Uzmanı Dr. Melih Vural da, “ Eyvah Annem Alzheimer, Teşhis, Tedavi ve Müdahale Olanakları” başlıklı konuşmasında, Türkiye’deki rakamlara, geç tanı konulmasının olumsuz sonuçlarına değindi. Dr. Vural, patolojik açıdan hastalığın gelişimini, hastalığın aşamalarını, tanı ve tedavi yöntemlerini, risk gruplarını, yapılması ve yapılmaması gerekenleri, destek ürünleri detaylı olarak anlattı.

Rajio Taiso egzersizleri İlgi Gördü…

Sempozyum kapsamında Spor Eğitmeni Hiroshi Nakajima’nın Rajio Taiso egzersizleri yaptırdığı bölüme katılımcılar büyük ilgi gösterdi. Rajio Taiso Japonların sabahları 5-10 dakika süren, piyanoda çalınan bir müzik eşliğinde, okullarında, işyerlerinde toplu olarak yaptıkları bir egzersiz türüdür.

Beklenen Yaşlanma Oranları Paylaşıldı…

Sempozyumda son konuşmayı yapan Ege Üniversitesi 60+ Yaş yürütücüsü ve İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr Sevnaz Şahin ise, beklenen yaşlanma oranlarına değindi. Günümüzde kabul gören aktif yaşlanma kavramına kadar geçilen aşamaları, yaşlıların toplumsal hayata katılımının ve geriatri uzmanlarının artmasının önemini vurgulayan Doç. Dr. Şahin, Ege Üniversitesi bünyesindeki 60+ Tazelenme Üniversitesi’nin kurulmasını ve yaptıkları çalışmaları anlattı.