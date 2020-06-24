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Girne Üniversitesi 2019-2020 Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni Çevrimiçi Olarak Gerçekleştirildi

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“ Girne Üniversitesi 2019-2020 Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni”  çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.
Girne Üniversitesi 2019-2020 Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni Çevrimiçi Olarak Gerçekleştirildi


Girne Üniversitesi  Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, törene Rektör Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, rektör yardımcıları, genel sekreter, başhekimler, dekanlar, dekan yardımcıları, bölüm başkanları, idari personel, aileler, konuklar, akademisyenler ve davetliler katıldı.   

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, tüm dünyayı etkisine alan salgın sebebiyle ellerinde olmayan nedenlerden töreni sanal ortamda gerçekleştirdiklerini belirtti ve 29 Ocak 2021 tarihi için planladıkları 2020-2021 güz dönemi mezuniyet töreninde bir araya gelebilmeyi umduklarını söyledi.  

Öğrencilerin bugün ulaştıkları başarıda öğretim elemanları ve ailelerinin de büyük katkısı olduğunu ifade eden Prof. Dr. İlkay Salihoğlu mezunları birer iyi niyet elçisi olarak gördüklerini ve her zaman için kendilerinin iyi haberlerini beklediklerini ifade etti.  

Daha sonra;  2019-2020 Bahar Dönemi Üniversite birincisi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü’nden Ahmet Biçen, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi Bölümü’nden Felix Prince Mabika, Denizcilik Yüksekokulu’ndan Ömer Özkan ve Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nden Aleyna Avşar mezunlar adına birer konuşma yaparak duygularını dile getirdiler.  

 Törende sırasıyla Denizcilik Fakültesi, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,  Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Denizcilik Yüksekokulu, Denizcilik Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’ndan mezun olmaya hak kazanan öğrencilerin isimleri okundu.

Yoğun katılımın olduğu törenin sonunda Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü mezunları Bölüm Başkanı Yard. Doç. Dr. Özge Çakır, Hemşirelik Bölümü mezunları Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gürsel Öztunç ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu mezunları ise Müdür Prof. Dr. Arzu Babayiğit eşliğinde meslek yeminlerini etti. 

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