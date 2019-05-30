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SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Girne Üniversitesi 2019 Burs Sıralama Sınavı 10 Haziran’da yapılacak

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- Son Başvuru Tarihi 9 Haziran 2019…
Girne Üniversitesi 2019 Burs Sıralama Sınavı 10 Haziran’da yapılacak

Girne Üniversitesi 2019-2020 öğretim yılı “Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı” 10 Haziran 2019 Pazartesi günü saat 09.00’da, Girne Üniversitesi kampüsünde tek oturum halinde gerçekleştirilecek.

Girne Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, KKTC liselerinden mezun veya bu yıl mezun olacak olan KKTC vatandaşı öğrenciler, Türkiye’de lise öğrenimini görmüş olan KKTC vatandaşları ile KKTC’de bulunan herhangi bir orta öğretim kurumunda kesintisiz 4 yıl süreyle eğitim gören TC vatandaşları “Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı”na başvuru yapabilecek.

Sınava katılacak öğrencilerin en geç 9 Haziran 2019 tarihine kadar Girne Üniversitesi’nde sınav kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor.

Sınav İçin Gerekli Olan Belgeler…

KKTC kimlik kartı fotokopisi ve 1 adet vesikalık resim ile kktcsinav.kyrenia.edu.tr adresi üzerinden online başvuru formunu dolduran adaylar sınava katılmaya hak kazanacak. Aralarında Denizcilik Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ve Tıp Fakültesinin de bulunduğu toplam 14 fakülteyi bünyesinde barındıran Girne Üniversitesi %75’e varan burs imkanları sunuyor.  

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