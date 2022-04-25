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Girne Üniversitesi 2022 KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 21 Mayıs’ta Yapılacak

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Sınava, KKTC vatandaşları ile lise eğitimini 4 yıl boyunca kesintisiz olarak KKTC’de bulunan herhangi bir ortaöğretim kurumunda tamamlamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları katılabilecek.
Girne Üniversitesi 2022 KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 21 Mayıs’ta Yapılacak

 

Girne Üniversitesi’nin 2022-2023 öğretim yılı için düzenleyeceği “Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı” 21 Mayıs Cumartesi günü saat 10.30’da, Girne Üniversitesi kampüsünde tek oturum halinde gerçekleştirilecek. 

Sınava, KKTC vatandaşları ile lise eğitimini 4 yıl boyunca kesintisiz olarak KKTC’de bulunan herhangi bir ortaöğretim kurumunda tamamlamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları katılabilecek.

Başvurular online veya elden yapılabilecek

Toplam 490  burs kontenjanı için yapılacak sınava katılacak adayların, başvurularını http://kktcsinav.kyrenia.edu.tr/  adresinden 20 Mayıs 2022 saat 24.00’e kadar online olarak yapabilecek. Elden başvuru için formlarının ise 18 Mayıs 2022 saat 16.00’ya kadar Girne Üniversitesi’ne teslim edilmesi gerekiyor.

Ulaşım, ücretsiz otobüs servisleri ile sağlanacak

21 Mayıs 2022 Cumartesi günü düzenlenecek sınav için Güzelyurt Terminali ve Gazimağusa Terminali’nden saat 08.30’da; Lefkoşa Terminali ve Alsancak Belediyesi’nden 09.00’da ve Girne Barış Parkı’ndan 09.30’da ücretsiz servis hizmeti verilecek.

Sınav Kaydı İçin Gerekli Belgeler

Adaylar, kimlik kartının önlü arkalı fotokopisi ve 1 adet vesikalık fotoğrafla sınava başvuru yapabilecek. Aralarında Denizcilik Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi  ve Tıp Fakültesinin de bulunduğu toplam 14 fakülte, 7 Meslek Yüksekokulu ve 1 yüksekokul  ile eğitim veren Girne Üniversitesi, öğrencilerine  yüzde 75’e varan burs imkanları sunuyor.

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