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Girne Üniversitesi 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencileri Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ve Herbaryum Müzesini ziyaret etti..

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Girne Üniversitesi 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencileri Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ve Herbaryum Müzesini ziyaret etti..
Girne Üniversitesi 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencileri Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ve Herbaryum Müzesini ziyaret etti..

Girne Üniversitesi 60+ Tazelenme Üniversitesi 2. Sınıf öğrencilerinden bir grup, öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr  Mutlu Soykurt eşliğinde Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ve Herbaryum Müzesine bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette konuşan Yrd.Doç.Dr Mutlu Soykurt hem Kıbrıslı hem de 12 Türki devlet sanatçılarının resim, heykel alanındaki pek çok değerli eserinin sergilendiği bu müzeyi ülkemize ve dünyaya kazandıran, sanatsal projelerine hız kesmeden devam edip bu zorlu süreçte ruhumuza nefes aldıran, hem Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünü hem de Lefkoşa'yı görsel bir şölene çeviren Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel'e ve emeğini yeteneğini ortaya koyarak eserlerini paylaşan tüm sanatçılara teşekkür ederim" dedi.

Genç Kuşaklar özellikle ziyaret etmeli

Herbaryum müzesinde Kıbrıs'ın coğrafi hafızasının kayıt altına alınmış olmasının çok heyecan verici olduğunu belirten Soykurt, fosiller, bitkiler, kelebek çeşitleri, birçok değerli doğal taş ve hayvanlardan oluşan bu bilgi dolu müze mutlaka tüm doğaseverler tarafından dikkatlice incelenerek gezilmeli, genç kuşaklar özellikle ziyaret etmeli dedi.

Girne Üniversitesi 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencilerinden Osman İnceer ise, böylesine estetik güzellikler barındıran çok kapsamlı bir müzeye Kıbrıs'ta ilk kez geliyorum, çok iyi hissettim, çok gurur duydum, çok beğendim. Ne mutlu bize ki nefes alma noktalarımız çoğaldı.

Müride Çolak; “Mücevherlerle dolu mekânlar gezdik, çok etkileyici.”

 Ersel Tüccaroğlu da; “Küçük ülkemizde böyle büyük ve kaliteli sergilerin olması beni çok gururlandırdı. Günsel ailesine teşekkürler. “ ifadelerini kullandı.

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