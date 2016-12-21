Girne Üniversitesi 9. Haftada Mağlup…Beşiktaş: 72- Girne Üniversitesi: 62

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde son 3 maçını kazanan Girne Üniversitesi ligin 9. Haftasında Beşiktaş deplasmanından 72-62 mağlup ayrıldı.

Girne Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul, Beşiktaş Akatlar Spor Salonu’nda oynan maçın ilk periyoda önde başlayan Beşiktaş bulduğu sayılarla periyodun bitimine 1.57 kala farkı 11’e çıkardı (17-6). Rakibi karşısında toparlanan ve farkın açılmasına izin vermeyen Girne Üniversitesi periyodun 19-12’ik skorla Beşiktaş’ın almasına engel olmadı.

İkinci periyoda Merve Aydın ve Simay Karamanın sayıları ile iyi başlayan Girne Üniversitesi skoru 21-16’ya taşıdı. Beşiktaş üst üstte gelen sayılarla farkı yeniden 11 sayıya yükseltti(31-20). Periyodun bitimine son 3 dakika kala temposunu artıran Girne Üniversitesi Cappie Pondexter’in etkili oyunu ile farkı 33-32’ye çekti. Son topu sayıya çeviren Beşiktaş periyottan 35-32 önde ayrıldı.

Üçüncü periyoda etkili başlayan taraf Beşiktaş oldu ve kısa sürede farkı 14 sayıya çıkardı: 50-36. Çeyreğin sonlarında toparlanan Girne Üniversitesi bulduğu sayılar ile skoru 54-48'e getirdi ve üçüncü çeyreği 6 sayı geride kapattı.

Dördüncü periyoda etkili başlayan Girne Üniversitesi ilk 3.30 dakika da skoru 58-57’ye getirdi. Beşiktaş son dakikaya girilirken bulduğu sayılarla maçı 72-62 üstün bitirdi.

Girne Üniversitesi’nde;Cappie Pondexter 18 sayı, 5 ribaund, 1 asist, Adrijana Knezevıc 15 sayı, 7 ribaund, 2 asist, Tijana Krivacevic 10 sayı, 4 ribaund, Merve Aydın 13 sayı, 5 ribaund, 1 asist, Simay Karaman 6 sayı, 2 ribaunt, 1 asist ile takımın öne çıkan isimleri oldular.

Beşiktaş’ta;Iva Perovanovic 18 sayı, 8 ribaund, 1 asist, KiahStokes 17 sayı, 13 ribaund, 1 asist Shavonte Zellous 15 sayı, 4 ribaund, 3 asist, Lindsey Harding 11 sayı, 4 ribaund, 3 asist, Burcu Çiğil 8 sayı, 5 ribaunt, 3 asist ile oynadı.