Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesi öğrencisi Furkan Kuyucak,  İngiltere’de düzenlenen Uluslararası Denizcilik Üniversiteleri Birliği (IAMU) Öğrenci Forumunda KKTC’yi  temsil etti

Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesi öğrencisi Furkan Kuyucak İngiltere’de düzenlenen Uluslararası Denizcilik Üniversiteleri Birliği (IAMU) Öğrenci Forumunda, Girne Üniversitesi’ni ve KKTC’yi temsil etti.

11-12 Temmuz 2023 tarihlerinde İngiltere’de düzenlenen IAMU Öğrenci Forumu; yeni nesil denizcilik sektörü liderlerine, sektörün dünyadaki önde gelen araştırmacıları, eğitimcileri ve uzmanları ve dünyanın dört bir yanından gelen denizcilik öğrencileri ile bağlantı kurma ve iş birliği yapma fırsatı sundu.

Üç gün süren Uluslararası Denizcilik Üniversiteleri Birliği (IAMU) Öğrenci Forumunda, atölye çalışmaları ve teknik gezi gerçekleştirildi. İki günü süren atölye çalışmaları boyunca öğrenciler, uygulama yaparak, ele alınan projelerin altında yatan sorunların tespitiyle ilgili çalışmalar yaptı. Yapılan çalışmalarda sorunların tespitinin yanında bunlarla başa çıkmak için özgün öneriler ve çözümler üretildi.

Forumun son gününde yapılan teknik gezide ise katılımcılar denizcilikle ilgili mekanları ziyaret ederek denizcilik tarihi hakkında bilgi edindi. Birbirinden farklı değerleri inceleme şansı yakalayan öğrenciler, bilgilerini genişletti.

Katılım belgesini IAMU İcra Direktörü Takeshi Nakazawa takdim etti

Denizcilik sektöründe küresel bir etkinlik olarak değerlendirilen IAMU Öğrenci Forumunun sonunda katılımcılara belgeleri takdim edildi. Öğrenci Forumunda Girne Üniversitesi’ni temsil eden Furkan Kuyucak’a ise belgesini IAMU İcra Direktörü Takeshi Nakazawa takdim etti.

Girne Üniversitesi, dünyanın en iyi denizcilik üniversiteleri arasında!

Hatırlanacağı üzere; geçtiğimiz Kasım ayında Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, Uluslararası Denizcilik Üniversiteleri Birliği’ne (IAMU) üye olarak, dünyanın önde gelen denizcilik üniversiteleri arasındaki yerini tescillemişti. Yaklaşık dört yılı aşkın bir süre, dokümantasyon, eğitim olanakları ve eğitim kalitesi yönünden incelenen Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, geçirdiği denetimlerin ardından, Uluslararası Denizcilik Üniversiteleri Birliği’ne kabul edilerek dünyanın en kaliteli 69 denizcilik akademi ve üniversitesinden biri olarak ilan edilmişti.

1999’da kurulan Uluslararası Denizcilik Üniversiteleri Birliği IAMU, Japon Nippon Vakfı’nın, dünya denizciliğinin gelişimi yararına desteklediği bir oluşum. Aralarında ABD’den U.S Merchant Marine Academy, California University ve Massachusettes Maritime Academy, Japonya’dan Tokyo University of Marine Science and Technology, Norveç’ten Southeast University, Danimarka’dan Svendborg International Maritime Academy gibi denizcilik üniversitelerinin bulunduğu IAMU, üniversiteler arası ortak projelere liderlik ederek Dünya Denizcilik Örgütü IMO’ya yön verecek nitelikte çalışmalara imza atan bağımsız bir organizasyon.