  • BIST 2.788,65
  • Altın 1033.79
  • Dolar 17.9436
  • Euro 18.3677
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKASüt Dişi Travmalarına Dikkat !

Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nden birincilik ödülü

» »
5.611 ileti dizisinden 3.Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nden Volkan Varışlı’nın otonom araştırma teknesi projesi; İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası’nın yarışmasında birincilik ödülü aldı
Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nden birincilik ödülü

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMAEK) Deniz Ticaret Odası’nın “Denizci Millet ve Denizci Ülke” vizyonu ile 2 yılda bir düzenlediği ve Türk denizcilik sektörünün yenilikçi milli fikirler, projeler, sistemler ve teknolojiler üretmesini sağlamak için düzenlenen fikir ve proje yarışmasında Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölüm Başkanı Volkan Varışlı’nın otonom araştırma teknesi projesi birincilik ödülü aldı.

19 projenin yer aldığı yarışmada “Sürdürülebilir, Çevreci, Otonom, Dinamik Pozisyonlanabilen Bilimsel Yüzey Araştırma Teknesi Tasarımı” isimli projesi ile birincilik ödülü alan Girne Denizcilik Fakültesi’nden Volkan Varışlı, ödülünü Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran’dan teslim aldı.

Ödüllü otonom tekne projesi Girne Üniversitesi’nde inşa ediliyor

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası’nın yarışmasında birincilik alan projesinin; düşük su derinlikli, kıyısal deniz araştırmalarında kullanılması için tasarladığını söyleyen Varışlı, Ağustos ayında, Avrupa Birliği projesinde kullanılacak olan asıl teknenin üretiminin de tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Kompozit-fiber malzemeden, üç gövdeli olarak tasarlanan teknenin üretiminin, Girne Üniversitesi Gemi Makineleri Laboratuvarında Denizcilik Fakültesi öğrencilerinin emekleriyle gerçekleştirildiğini söyleyen Varışlı, güneş enerjisi panelleriyle kendi hareket enerjisini üretebilen teknenin; su altı ve su üstünde toplanan verileri uzak bilgisayarlara online aktarabildiğini, alan olarak belirlenmiş bölge üzerinde kendi tarama planını yapabildiğini ve değişken hava-deniz koşullarına göre kendi rotasını güncelleyebildiğini söyledi.

odullu-otonom-tekne-projesi.jpg

Uzakyol Baş Mühendisi Volkan Varışlı, planlanan zaman aralığında kendiliğinden harekete geçebilen ve kalkış noktasına geri 1,5 m/s hızla dönebilen teknenin toplam 39 kilogram gövde ağırlığıyla literatürdeki en hafif tekne olma özelliğinin yanı sıra seri üretime imkan sağlanması amacıyla üç boyutlu printerlarda üretilecek şekilde tasarlandığını vurguladı.

Poseidon Delta (Δ) ismi verilen bilimsel araştırma teknesinin, hidrodinamik planları ve kontrol-otomasyon sistemlerini de tasarlayan Volkan Varışlı, teknenin kısıtlı maddi olanaklarla deniz araştırmaları yapan bilim insanlarına adandığını ifade etti. Varışlı, teknenin Akdenizin asidifikasyonu konusunda yapılan araştırma literatürüne katılması amacıyla ilk olarak Lapta-Alsancak Vermetid Reefi ve Kuzey Kıbrıs Posidonia Oceanica bölgesel haritalama çalışmalarında kullanılacağını aktardı.

Projenin kazandığı büyük ödülün de, yaklaşık 3,5 yıldır süren tasarıma literatür araştırmaları ve final üretim yönünden destek olan öğrencilere maddi destek olarak aktarılmakla birlikte, teknenin su altı sensörlerinin alımı için kullanılacağını dile getiren Uzakyol Baş Mühendisi Varışlı, Denizcilik Fakültesi olarak bu tarz Ar-Ge projelerini tam üyelik aşamasında oldukları Uluslararası Denizcilik Üniversiteleri Birliği (IAMU) üyeleri ile ortak çalışmalar yaparak sürdürmeyi de amaçladıklarının altını çizdi.  

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ÖSYM Başkanlığı’na Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölüm Başkanı Bayram Ali Ersoy atandı04 Ağustos 2022 Perşembe 12:03
  • ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı04 Ağustos 2022 Perşembe 07:46
  • DAÜ YKS SONUÇLARINA GÖRE GELECEK YENİ ÖĞRENCİLERİNİ BEKLİYOR02 Ağustos 2022 Salı 12:21
  • 20 ayda üç ilçede Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu eğitime kazandırıldı01 Ağustos 2022 Pazartesi 12:30
  • KTÖS Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yapacak01 Ağustos 2022 Pazartesi 12:28
  • LGS'de birinci nakil sonuçları açıklandı01 Ağustos 2022 Pazartesi 09:57
  • KPSS lisans oturumları yarın başlıyor30 Temmuz 2022 Cumartesi 10:15
  • UKÜ’de Yükseköğretimde Kalite Ele Alındı29 Temmuz 2022 Cuma 12:50
  • Rauf Denktaş Üniversitesi birinci mezunlarını meslek hayatına uğurladı29 Temmuz 2022 Cuma 11:27
  • YKS 2022 tercih dönemi başladı!27 Temmuz 2022 Çarşamba 11:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti