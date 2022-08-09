Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nden birincilik ödülü

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMAEK) Deniz Ticaret Odası’nın “Denizci Millet ve Denizci Ülke” vizyonu ile 2 yılda bir düzenlediği ve Türk denizcilik sektörünün yenilikçi milli fikirler, projeler, sistemler ve teknolojiler üretmesini sağlamak için düzenlenen fikir ve proje yarışmasında Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölüm Başkanı Volkan Varışlı’nın otonom araştırma teknesi projesi birincilik ödülü aldı.

19 projenin yer aldığı yarışmada “Sürdürülebilir, Çevreci, Otonom, Dinamik Pozisyonlanabilen Bilimsel Yüzey Araştırma Teknesi Tasarımı” isimli projesi ile birincilik ödülü alan Girne Denizcilik Fakültesi’nden Volkan Varışlı, ödülünü Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran’dan teslim aldı.

Ödüllü otonom tekne projesi Girne Üniversitesi’nde inşa ediliyor

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası’nın yarışmasında birincilik alan projesinin; düşük su derinlikli, kıyısal deniz araştırmalarında kullanılması için tasarladığını söyleyen Varışlı, Ağustos ayında, Avrupa Birliği projesinde kullanılacak olan asıl teknenin üretiminin de tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Kompozit-fiber malzemeden, üç gövdeli olarak tasarlanan teknenin üretiminin, Girne Üniversitesi Gemi Makineleri Laboratuvarında Denizcilik Fakültesi öğrencilerinin emekleriyle gerçekleştirildiğini söyleyen Varışlı, güneş enerjisi panelleriyle kendi hareket enerjisini üretebilen teknenin; su altı ve su üstünde toplanan verileri uzak bilgisayarlara online aktarabildiğini, alan olarak belirlenmiş bölge üzerinde kendi tarama planını yapabildiğini ve değişken hava-deniz koşullarına göre kendi rotasını güncelleyebildiğini söyledi.

Uzakyol Baş Mühendisi Volkan Varışlı, planlanan zaman aralığında kendiliğinden harekete geçebilen ve kalkış noktasına geri 1,5 m/s hızla dönebilen teknenin toplam 39 kilogram gövde ağırlığıyla literatürdeki en hafif tekne olma özelliğinin yanı sıra seri üretime imkan sağlanması amacıyla üç boyutlu printerlarda üretilecek şekilde tasarlandığını vurguladı.

Poseidon Delta (Δ) ismi verilen bilimsel araştırma teknesinin, hidrodinamik planları ve kontrol-otomasyon sistemlerini de tasarlayan Volkan Varışlı, teknenin kısıtlı maddi olanaklarla deniz araştırmaları yapan bilim insanlarına adandığını ifade etti. Varışlı, teknenin Akdenizin asidifikasyonu konusunda yapılan araştırma literatürüne katılması amacıyla ilk olarak Lapta-Alsancak Vermetid Reefi ve Kuzey Kıbrıs Posidonia Oceanica bölgesel haritalama çalışmalarında kullanılacağını aktardı.

Projenin kazandığı büyük ödülün de, yaklaşık 3,5 yıldır süren tasarıma literatür araştırmaları ve final üretim yönünden destek olan öğrencilere maddi destek olarak aktarılmakla birlikte, teknenin su altı sensörlerinin alımı için kullanılacağını dile getiren Uzakyol Baş Mühendisi Varışlı, Denizcilik Fakültesi olarak bu tarz Ar-Ge projelerini tam üyelik aşamasında oldukları Uluslararası Denizcilik Üniversiteleri Birliği (IAMU) üyeleri ile ortak çalışmalar yaparak sürdürmeyi de amaçladıklarının altını çizdi.