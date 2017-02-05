Girne Üniversitesi Galatasaray engelini geçemedi...

Girne Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Abdi İpekçi Spor Salonu’nda oynanan maçta Galatasaray bütün periyotları üstün bitirdi.
Karşılıklı sayılarla başlayan ilk periyotta skor 5.dakika da 10-10 oldu. Bulduğu sayılalarla öne geçen Galatasaray, periyodun bitimine 2.05 kala skoru 20-16 yaptı. Sayı bulmaya devam eden Sarı kırmızılı ekip ilk periyotu 25-19 önde bitirdi.
İkinci periyota üstün başlayan ev sahibi Galatasaray, farkı 10’a çıkararak skoru 34- 24’e taşıdı. Oyunda etkinliğini sürdüren Sarı-Kırmızılı ekip, periyodu 46-34 üstün tamamladı.
Üçüncü periyotta Girne Üniversitesi ilk 7 dakikada düzen içinde kalmayı başardı. Ancak rakibinin yaklaşmasına izin vermeyen Galatasaray üstün olduğu maçta farkı açarak final periyoduna 69-51’lik skorla önde girdi.
Son periyotta üstün Galatasaray karşısında Adrijana Knezevic ve Simay Karaman’nın sayılarıyla farkı 15’e düşürerek skoru 79-64’e çekti. Son dakikaya 87-66’lık skorla giren giren Galatasaray, maçı 89-68 kazandı.
ÖNE ÇIKANLAR...
Girne Üniversitesi’nde; Adrijana Knezevic 21 sayı, 3 ribaund, 5 asist, Tijana Krivacevic 10 sayı, Cappie Pondexter 8 sayı, 3 ribaunt, 2 asist, Özge Yavaş 7 sayı, 1 ribaunt, 5 asist, Courtney Williams 7 sayı, 5 ribaunt, 1 asist, Melisa Can 6 sayı, 6 ribaunt, 1 asist ile takımın öne çıkan isimleri oldu
Galatasaray’da; Maryia Papova 10 sayı, 3 ribaund, Kristine Vitola 13 sayı, 7 ribaund, 2 asist, Moriah Jefferson 27 sayı, 4 ribaund, 2 asist, Işıl Alben 9 sayı, 8 ribaunt, 9 asist ile oynadı.
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