Girne Üniversitesi Hatay BŞB deplasmanında...

Girne Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 13. haftasında deplasmanda Hatay BŞB ile karşılaşacak. Girne Üniversitesi’nin 3 galibiyetle 15 puan elde ederken, Hatay BŞB’nin 5 galibiyet ile 17 puanı bulunuyor.

Girne Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, maç, 15 Ocak 2017 Pazar günü, saat 15:30’da Antakya Spor Salonu’nda oynanacak.

İlker Gözenli: “ Galibiyete İhtiyacımız Olan Önemli Bir Maç...”

Hatay BŞB ile deplasmanda çıkacakları maçla iligli görüşlerini paylaşan Girne Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Antrenörü İlker Gözeneli, lige kötü başlayan ancak daha sonra toparlanarak üst üste elde ettiği galibiyetler ile son haftalarda çıkış yakalayan bir takımla karşılaşacakları önemli bir maç olduğunu belirtti.

Maça ortak olarak deplasmandan galibiyet ile dönmeleri gerektiğini altını çizen Antrenör Gözeneli, “Hatay BŞB Perşembe akşamı EuroLegae’de yorucu ve zor bir maç oynadı. Yolculuk anlamında da çok yorulacaklarını düşünürsek, bizim bu maça dinlenmiş ve çok konsantre bir şekilde çıkarak deplasmandaki maça ortak olabileceğimizi düşünüyorum. Onların yorgunluğunu iyi değerlendirip, maçta hata yapmaz, savunmadaki sıkıntılarımızı da çözersek acilen puan almamız gereken ligde, önemli bir deplasman maçını kazanmış olacağız” dedi.