Girne Üniversitesi Hatay BŞB’ye yetişemedi

Hatay BŞB 79 - 61 Girne Üniversitesi

Girne Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 13. haftasında karşılaştığı Hatay BŞB ekibine deplasmanda 79- 61 mağlup oldu.

Girne Üniversitesi Basın ve Halkala İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Antakya Spor Salonu’nda oynanan ve çekişmeli geçen maçta, Girne Üniversitesi’nin çabaları ligin ilk devrisini galibiyetle kapatmaya yetmedi.

Maçın ilk periyoduna Girne Üniversitesi Tijana Krivaceviç’ten gelen basketle başladı. Üçlükleriyle sayı bulan Hatay ekibi 3. dakikada 8- 2 öne geçti. Etkili oyununu sürdüren Girne Üniversitesi periyodun bitimine 2 dakika kala 12-11 öne geçti. Bulduğu son saniye basketiyle öne geçen Hatay ilk periyodu 19-17 önde tamamladı.

İkinci periyoda Girne Üniversitesi Marica Gajiç ve Cappie Pondexter’ın basketleriyle iyi başlayarak 3. dakikada 25-19 önde geçti. Ardından 7-0’lık seri yakalayan Hatay 5. dakikada 26-25 öne geçti. İkinci 5 dakikalık bölümde etkili oyunuyla farkı arttıran ev sahibi ekip ilk devreyi 38-31 üstün bitirdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü periyotta skor 2. dakikada 44- 35 oldu. Marica Gajiç’in sayılarıyla farkı azaltan Girne Üniversitesi 5. dakikada skoru 44-40’a getirdi. Hücumda sayı bulan Hatay BŞB periyodun bitimine 20 saniye kala farkı çift haneli sayılara yükselti ve final periyoduna 54-43 Hatay üstünlüğüyle gidildi.

Hatay BŞB’nin üstünlüğü ile başlayan son periyotta Cappie Ponderxter ile farkı azaltan Girne Üniversitesi 4. dakikada farkı 7’ye indirdi. Bu bölümden sonra oyunun hakimiyetini eline alan Hatay 3:45 kala farkı 16 sayıya yükseltti (68-56). Kalan bölümde de kontrolü elinde tutan ev sahibi ekip maçı 79-61 kazandı.

Girne Üniversitesi’nde; Cappie Pondexter 20 sayı, 2 ribaunt, 4 asist, Marica Gajiç 10 sayı, 13 ribaunt, Adrijana Knezevic 10 sayı, 3 ribaunt, 2 asist, Tijana Krivacevic 5 sayı, 5 ribaunt, 1 asist, Simay Karaman 7 sayı, 4 ribaunt, 4 asist, Özge Yavaş 5 sayı, 5 asist ile performasn sergiledi.

Hatay BŞB’de; Courtney Paris 19 sayı, 14 ribaunt, 3 asist, Katsiaryna Snytsina 19 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, Bahar Öztürk 18 sayı, 2 ribaunt, 8 asist, Natalie Anne Steven 9sayı, 4 ribaunt, 6 asist, Melike Oral 11 sayı, 2 asist ile takımın öne çıkan isimleri oldular.