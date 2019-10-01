Girne Üniversitesi ile TÜRKSOY arasında “İşbirliği Protokolü” imzalandı

Girne Üniversitesi ile Türk Halklarının gönül birlikteliğini ve kardeşliğini güçlendirmek, ortak Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve dünyaya tanıtmak amacıyla çalışmalar yapan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Girne Üniversitesi ve TÜRKSOY’a üye ülkeler arasında eğitim ve kültür alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini hedefleyen protokole, Girne Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Cemre Günsel Haskasap ile TÜRKSOY Başkanı Düsen Kaseinov imza koydu.

Girne Üniversitesinden verilen bilgiye göre imzalanan söz konusu protokolle, Türk Cumhuriyetleri ve Türk Toplulukları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki eğitim, kültür ve sanat alanlarında ortak projeler yürütülecek.

Eğitim ve Kültür İlişkileri Geliştirilecek…

Protokol imza töreni sırasında konuşan Girne Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Cemre Günsel Haskasap, TÜRKSOY ile yapılan protokolle Girne Üniversitesi’nin tüm TÜRKSOY üyesi ülkelere kapısını açtığını, TÜRKSOY üyesi ülkelerin de Girne Üniversitesi’ne kapılarını açtıklarını, işbirliği çalışmalarının bundan sonra çok daha yoğun bir şekilde devam edeceğini dile getirdi.

Dr. Cemre Günsel Haskasap, ”Bundan sonra gerçekleştirilecek olan eğitim ve kültür ilişkilerinin kapsamı daha da genişletilerek, ilişkiler halkların ve ülkelerin sürdürülebilir işbirliğine dönüşecek” dedi.

Yeni Kültür Köprüleri İnşa Edilecek…

TÜRKSOY Başkanı Düsen Kaseinov da, Girne Üniversitesi ile yapılan eğitim ve kültür işbirliği anlaşmasının Türk Dünyası’nın eğitim ve kültür çalışmalarına ayrı bir zenginlik katacağını söyledi.

Girne Üniversitesi ile yürütülecek etkinliklerin kardeş ülke KKTC ile Türk toplulukları halkları arasında yeni kültür köprüleri inşa ederek, var olan kardeşlik bağlarını daha da güçlendireceğini belirten Kaseinov, “Girne Üniversitesi imzaladığımız bu protokol ile ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin bilimsel, akademik ve kültürel alanda daha da derinleşeceğine olan inancımız tamdır’’ dedi.

Akademik, Sosyal ve Kültürel Çalışmalar Yürütülecek…

Protokol ile TÜRKSOY üyesi ülkeler arasındaki kültürel etkileşimi ve paylaşımı sağlamak, Türk Kültürü ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmak, eğitim-öğretim alanlarında ortak projeler yürütmek, geliştirmek ve karşılıklı olarak iş birliğini teşvik etmek amaçlanıyor.