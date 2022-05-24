Girne üniversitesi kampüsünde kan bağışı etkinliği düzenlendi

Girne Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümleri öğrencileri “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersi kapsamında kan bağışı etkinliği düzenledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı desteğiyle Girne Üniversitesi kampüsünde yapılan kan bağışı etkinliğine öğrencilerin yanı sıra üniversite personeli de yoğun ilgi gösterdi. Kampanya kapsamında, kan bağışının önemine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla öğrenciler Karakum bölgesinde halka broşürler dağıttı.

Yrd. Doç. Dr. Erinç Erçağ: “Kan vermek hayat kurtarır!”

Girne Üniversitesi Eğitim Fakültesi Topluma Hizmet Uygulamaları ders sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Erinç Erçağ kan bağışı konusunda kalıcı bir toplumsal bilinç oluşturulması amacıyla düzenlenen kampanyaya ilişkin açıklama yaptı.

Yrd. Doç. Dr. Erçağ kampanyanın amacının, başta öğrenciler olmak üzere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bugüne kadar kan vermemiş insanları bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak olduğunu ifade etti. Yrd. Doç. Dr. Erçağ, “Kan vermek insan hayatını kurtarmaktır. Kan verme konusunda Kıbrıs Türk toplumunun tüm kesimlerinde bir duyarlılık ve farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ile olan ortak çalışmaların artarak devam edeceğini vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Erinç Erçağ; “Girne Üniversitesi kampüsünde ve tüm yerleşkelerinde, kan bağışına karşı duyarsız kalmayan, personelimize, öğrencilerimize ve heyecanımıza ortak olan Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı yönetimine teşekkür ederim” diyerek sözlerini tamamladı.