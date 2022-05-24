  • BIST 2.393,50
  • Altın 961.596
  • Dolar 16.1013
  • Euro 17.2459
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKADiş ağrısına iyi geliyor

Girne üniversitesi kampüsünde kan bağışı etkinliği düzenlendi

» »
Girne Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin “Kan ver Hayat Kurtar’’ sloganıyla düzenlediği etkinlikte öğretim üyeleri ve öğrenciler kan bağışında bulundu.
Girne üniversitesi kampüsünde kan bağışı etkinliği düzenlendi

Girne Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümleri öğrencileri “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersi kapsamında kan bağışı etkinliği düzenledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı desteğiyle Girne Üniversitesi kampüsünde yapılan kan bağışı etkinliğine öğrencilerin yanı sıra üniversite personeli de yoğun ilgi gösterdi. Kampanya kapsamında, kan bağışının önemine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla öğrenciler Karakum bölgesinde halka broşürler dağıttı.

Yrd. Doç. Dr. Erinç Erçağ: “Kan vermek hayat kurtarır!”

Girne Üniversitesi Eğitim Fakültesi Topluma Hizmet Uygulamaları ders sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Erinç Erçağ kan bağışı konusunda kalıcı bir toplumsal bilinç oluşturulması amacıyla düzenlenen kampanyaya ilişkin açıklama yaptı.

Yrd. Doç. Dr. Erçağ kampanyanın amacının, başta öğrenciler olmak üzere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bugüne kadar kan vermemiş insanları bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak olduğunu ifade etti. Yrd. Doç. Dr. Erçağ, “Kan vermek insan hayatını kurtarmaktır. Kan verme konusunda Kıbrıs Türk toplumunun tüm kesimlerinde bir duyarlılık ve farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ile olan ortak çalışmaların artarak devam edeceğini vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Erinç Erçağ; “Girne Üniversitesi kampüsünde ve tüm yerleşkelerinde, kan bağışına karşı duyarsız kalmayan, personelimize, öğrencilerimize ve heyecanımıza ortak olan Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı yönetimine teşekkür ederim” diyerek sözlerini tamamladı. gu-bagis-5-001.jpggu-bagis-1.jpggu-bagis-3.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meclis Genel Kurulu’nda HP sıraları boş kaldı24 Mayıs 2022 Salı 13:00
  • Ali Nesim Edebiyat Ödülü’nü kazanan isimler açıklandı.... Ödül töreni 31 Mayıs’ta…24 Mayıs 2022 Salı 12:18
  • Polis: Kendini emlakçı diye tanıttı, Kıbrıslı Rumları 134,100 Euro dolandırdı!24 Mayıs 2022 Salı 12:14
  • AB kesenin ağzını açtı...24 Mayıs 2022 Salı 12:12
  • Meclis toplandı.. HP'nin 3 vekili oturuma katılmadı...24 Mayıs 2022 Salı 12:10
  • HP Milletvekilleri Meclis Genel Kuruluna katılmadı... SİNE-İ MİLLET kararı yürürlükte...24 Mayıs 2022 Salı 12:08
  • Engelli bireylerin trafikte yaşadığı sorunlar masaya yatırıldı24 Mayıs 2022 Salı 11:54
  • Töre... ' ara seçim ve yerel seçim bir arada olabilir'24 Mayıs 2022 Salı 11:38
  • Ölümlü kazaya 6 yıl hapis cezası24 Mayıs 2022 Salı 11:19
  • KTOEÖS ' Kıbrıslı türkler kendine biçilen gömleği geymeyecektir! '24 Mayıs 2022 Salı 10:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti