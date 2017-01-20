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Girne Üniversitesi kritik viraj Osmaniye deplasmanında

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Girne Üniversitesi kritik viraj Osmaniye deplasmanında
Türkiye Kadınlar Basketbol Liginde mücadele eden Girne Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, ligin 14. haftasında Osmaniye Tosyalı Toyo Spor ile karşılaşacak.

Girne Üniversitesi Basın ve Halkla İlşkiler Müdürlüğ’nden yapılan açıklamaya göre, maç 21 Aralık 2017, Cumartesi günü saat 14:00’de, Osmaniye, Tosyalı Spor Salonu’nda oynanacak.

Ligin ilk devresinin sonunda antrenör değişliğine giden Girne Üniversitesi Kadın Basbetkbol Takımı maça, Aydın Uğuz yönetiminde çıkacak.

Girne Üniversitesi sezon ortasında da Cappie Pondexter ve Tijana Krivaceviç’i kadrosuna katarak takımı güçlendirmişti.

AYDIN UĞUZ: “ KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIZ...”

Osmaniye Tosyalı Toyo Spor karşısında takımla çıkacağı ilk maçını değerlendiren Girne Üniversitesi Antrenörü Aydın Uğuz, kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyledi. Takımla beraber ilk maçı olacağını dile getiren Antrenör Uğuz, “Öncelikle herşey çok güzel. Tesisler, takım, herkesin ilgisi gayet iyi. Birtakım eksikliklerimiz var, bir oyuncumuz antrenmanlara katılamadı ama  bütün takım maça hazır. Bir problem yok her şey çok güzel. Bizim için her rakip önemli kazanmak için sahada mücadele edeceğiz. En iyi sonuçla geri dönmeyi ümit ediyoruz. Ligin ikinci yarısında olan maçları kazanıp, takımı daha yukarılara taşımak için gereken çaba ve özveriyi göstereceğiz” dedi.

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