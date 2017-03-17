Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 21. haftasında deplasmanda Samsun Canik Belediyesi ile karşılaşan Girne Üniversitesi maçtan 73-64 mağlup ayrıldı.

karşılaşan Girne Üniversitesi maçtan 73-64 mağlup ayrıldı.

Girne Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Samsun Canik Belediye Mehmet Can Öztürk Spor Salonu’nda oynanan maçta, Girne Üniversitesi etkili oyununa rağmendeplasmandan mağlubiyetle ayrıldı.

Maça iyi başlayan Samsun Canik Belediyesi, ilk 3.5 dakikayı 12-4 önde geçti. Bu dakikadan sonra maçta etkili olmaya başlayan Girne Üniversitesi Özge Yavaş ve Melisa Can’ının sayılarıyla farkı kapatarak, periyodun bitimine son 2 dakika kala farkı 2 sayıya indirmeyi başardı (19-17). Ancakilk periyodu ev sahibi ekip Samsun Canik Belediyesi 25-21 önde bitirdi.

İkinci periyoda etkili başlayan Girne Üniversitesi ilk 2.5 dakikasında farkı 1 sayıya indirerek skoru 31-30’a taşıdı. Bu dakikadan itibaren etkili olan Girne Üniversitesi Özge Yavaş’ın serbest atışlarıyla maçta 34-33 öne geçen taraf oldu. Melisa Can ve CappiePondexter’den gelen isabetli basketlerle Girne Üniversitesi, ilk yarıyı 41-39 önde tamamladı.

Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü periyotta ilk 3 dakikayı Samsun Canik Belediyesi 46-43 ile geçti. Girne ÜniversitesiCappiePondexter ve AdrijanaKnezevic ‘in sayıları ile 47-46 öne geçerek, son 5 dakikaya 49-48 üstün girdi. Bulduğu sayılar ile üstünlüğü ele geçiren Samsun Canik Belediyesi, periyodun bitimine 1.35 kala 59-55’lik avantajı yakalayarak periyodu 61-55 önde bitirdi.

Dördüncü periyoda 6-2’lik seri ile giren ev sahibi ekip Samsun Canik Belediyesi farkı 10 sayıya 67-65’e çıkararak Girne Üniversitesi’ne mola aldırdı. Maçın son dakikalarında etkili olan Samsun Canik Belediyesi maçtan 73-64’lük skorla galip ayrıldı.

Girne Üniversitesi’nde;CappiePondexter 18 sayı, 5 ribaunt, 4 asist, Melisa Can 16 sayı, 13 ribaunt, 2 ribaunt, TijanaKrivacevic 11 sayı, 4 ribaunt, 3 asist, AdrijanaKnezevic 9 sayı, 4 ribaunt, 4 asist, Özge Yavaş 6 sayı, 4 ribaunt, 4 asist, MarijaGajiç 5 sayı, 4 ribaunt kaydetti.

Samsun Canik Belediyesi’nde; BriannJanuary 18 sayı, 2 ribaunt, 7 asist, Eshaya Murphy 17 sayı, 5 ribaunt, 2 asist, ViktoriaMircheva 17 sayı, 3 ribaunt, 1 asist, GloryBassey Johnson 12 sayı, 14 ribaunt, 4 asist ile oynadı.