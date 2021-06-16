Girne Üniversitesi Mezuniyet Töreni 30 Haziran'da Yüz Yüze Yapılacak

Girne Üniversitesi 2020-2021 Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni, 30 Haziran Çarşamba günü saat 10:00’da Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane Konferans Salonu’nda yüz yüze gerçekleştirilecek.

Enstitü, fakülte ve meslek yüksek okulu programlarından mezun olmaya hak kazanan yüksek lisans, lisans ve ön lisans öğrencileri için düzenlenecek törende maske ve hijyen kurallarına uyulacak.

Pandemi nedeniyle daha önce 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi ve 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi Mezuniyet törenlerinin çevrimiçi yapıldığını hatırlatan Girne Üniversitesi Genel Sekreteri Fehmi Tokay, "Mezunlarımızla yeniden bir araya gelecek olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz" dedi.

Mezuniyet töreni canlı olarak da yayınlanacak

Öte yandan, mezuniyete katılamayacak olan öğrenciler ve veliler için tören Girne Üniversitesi’nin YouTube kanalından ( Girne Üniversitesi University of Kyrenia / https://www.youtube.com/ channel/ UCOV7NTNbwDWCnjvLAwVeS4g ) ve Instagram hesabından ( kyreniauni / https://www.instagram.com/ kyreniauni / ) canlı olarak yayınlanacak.

2013'te kurulan ve kısa sürede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sayılı üniversiteleri arasındaki yerini alan Girne Üniversitesi bünyesindeki Denizcilik, Havacılık ve Uzay Bilimleri, Tıp ve Diş Hekimliğinin de yer aldığı toplam 14 Fakülte ile kaliteli ve çağdaş eğitim çizgisini sürdürüyor.