  • BIST 1.391
  • Altın 443,624
  • Dolar 7,9301
  • Euro 9,4570
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKA34'ü yerel 42 pozitif vaka

Girne Üniversitesi Öğrencileri Üniversiteler Arası Hassas İniş Yarışmasında KKTC’yi Temsil Edecek

» »
Girne Üniversitesi Pilotaj Bölümü Öğrencileri Antalya’da Düzenlenecek Üniversiteler Arası Hassas İniş Yarışmasında KKTC’yi Temsil Edecek
Girne Üniversitesi Öğrencileri Üniversiteler Arası Hassas İniş Yarışmasında KKTC’yi Temsil Edecek

Girne Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj Bölümü öğrencileri, 19-20 Mayıs 2021 tarihlerinde Antalya Karain Hava Meydanında düzenlenecek “Üniversiteler Arası Hassas İniş Yarışması”nda KKTC’yi temsil edecek.

Girne Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nden Uyumluluk İzleme ve Emniyet Sistem Yöneticisi Haluk Serhat Ongun, yarışmaya Girne Üniversitesi envanterinde bulunan “Cessna 172 S” tipi iki eğitim uçağı ve toplam sekiz öğrenciyle katılacaklarını açıkladı.  

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı haftasında Antalya Bilim Üniversitesi’nin organizasyonuyla düzenlenecek yarışmada, Girne Üniversitesi, iki farklı takımla yarışacak. Haluk Serhat Ongun, her takımın pilotaj bölümünde öğrenimi devam eden ve PPL (hususi pilot lisansı) sahibi olan iki erkek ve iki kız öğrenciden oluşacağını söyledi. Ongun,  öğrencileri yarışmaya hazırlayacak olan Girne Üniversitesi'nden iki öğretmen pilotunun, yarışmalar boyunca öğrencilere nezaret edeceğini de sözlerine ekledi.

Geleceğin Pilotları Girne’de Yetişiyor

Girne Üniversitesi, Pilotaj Bölümü ile geleceğin pilotlarını yetiştirmeye devam ediyor. Son teknoloji donanıma sahip Uçuş Simülasyon Eğitim Laboratuarı ve ayrıca yine son teknoloji bilgisayar ve fizik laboratuarları ile desteklenen pilot eğitimini alan öğrenciler, Girne Üniversitesi’ne ait eğitim uçakları ile havada da tecrübe kazanıyor. Girne Üniversitesi’nde eğitim alan pilot adayları kardeş üniversite Yakın Doğu Üniversitesi’nin her türlü akademik, teknik ve teknolojik altyapısından faydalanma imkanına da sahip. 

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Arkadaşlık Sanal, Tehlike Gerçek!04 Şubat 2021 Perşembe 15:21
  • Girne Üniversitesi 2021 KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 22 Mayıs Cumartesi Günü Yapılacak03 Şubat 2021 Çarşamba 12:24
  • Türkiye İş Bankası, Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane’ye Kitap Hediye Etti.21 Ocak 2021 Perşembe 15:32
  • Girne Üniversitesi’nde Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Başvurular Başladı06 Ocak 2021 Çarşamba 15:18
  • Mustafa Derat, Girne Üniversitesi Büyük Kütüphaneye 500 Kitap Hediye Etti.30 Aralık 2020 Çarşamba 14:07
  • Prof. Dr. Şevket Öznur, Girne Üniversitesi Büyük Kütüphaneye 3 Bin Kitap Hediye Etti.19 Aralık 2020 Cumartesi 14:16
  • Prof. Dr. Şevket Öznur, Girne Üniversitesi Büyük Kütüphaneye 3 Bin Kitap Hediye Etti.19 Aralık 2020 Cumartesi 12:21
  • Tatar: “KKTC’de böyle eserlerin yükselmesi, dünyaya, Kıbrıs’ta iki devletin var olduğuna yönelik verilen anlamlı bir mesajdır.”18 Aralık 2020 Cuma 18:42
  • Girne Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin yeni binası törenle açıldı18 Aralık 2020 Cuma 17:25
  • Yakın Doğu Kolejleri Yönetim Kurulu Heyeti, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’yü ziyaret etti15 Aralık 2020 Salı 14:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti