Girne Üniversitesi Öğrencileri Üniversiteler Arası Hassas İniş Yarışmasında KKTC’yi Temsil Edecek

Girne Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj Bölümü öğrencileri, 19-20 Mayıs 2021 tarihlerinde Antalya Karain Hava Meydanında düzenlenecek “Üniversiteler Arası Hassas İniş Yarışması”nda KKTC’yi temsil edecek.

Girne Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nden Uyumluluk İzleme ve Emniyet Sistem Yöneticisi Haluk Serhat Ongun, yarışmaya Girne Üniversitesi envanterinde bulunan “Cessna 172 S” tipi iki eğitim uçağı ve toplam sekiz öğrenciyle katılacaklarını açıkladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı haftasında Antalya Bilim Üniversitesi’nin organizasyonuyla düzenlenecek yarışmada, Girne Üniversitesi, iki farklı takımla yarışacak. Haluk Serhat Ongun, her takımın pilotaj bölümünde öğrenimi devam eden ve PPL (hususi pilot lisansı) sahibi olan iki erkek ve iki kız öğrenciden oluşacağını söyledi. Ongun, öğrencileri yarışmaya hazırlayacak olan Girne Üniversitesi'nden iki öğretmen pilotunun, yarışmalar boyunca öğrencilere nezaret edeceğini de sözlerine ekledi.

Geleceğin Pilotları Girne’de Yetişiyor

Girne Üniversitesi, Pilotaj Bölümü ile geleceğin pilotlarını yetiştirmeye devam ediyor. Son teknoloji donanıma sahip Uçuş Simülasyon Eğitim Laboratuarı ve ayrıca yine son teknoloji bilgisayar ve fizik laboratuarları ile desteklenen pilot eğitimini alan öğrenciler, Girne Üniversitesi’ne ait eğitim uçakları ile havada da tecrübe kazanıyor. Girne Üniversitesi’nde eğitim alan pilot adayları kardeş üniversite Yakın Doğu Üniversitesi’nin her türlü akademik, teknik ve teknolojik altyapısından faydalanma imkanına da sahip.