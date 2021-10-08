Girne Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Geleceğin Sağlıkçıları için Beyaz Önlük Giyme Töreni Düzenlendi

Girne Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin; Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ve Hemşirelik bölümlerine 2021-2022 akademik yılında katılan 215 öğrenci için Beyaz Önlük Giyme törenleri düzenlendi.

Girne Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesini kazanarak yeni eğitim dönemine başlayan öğrenciler, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde pandemi önlemleri çerçevesinde gruplar halinde gerçekleşen törenlerle beyaz önlüklerini giydi.

Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gökmen Dağlı, genel sekreter, dekanlar, enstitü müdürleri, meslek yüksekokulu müdürleri, başhekimler, öğretim üyeleri, öğrenciler ve ailelerin katıldığı törenlerin başlangıcında öğrencilerin salona alkışlarla girmesinin sonrasında saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Açılış konuşmalarını Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu ve Girne Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bekir Uğur Ergür yaptı.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri Bölüm Başkanı Dr. Dyt. Şevket Direktör, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Özge Çakır ve Hemşirelik Bölümü öğrencileri ise Araştırma Görevlisi Hazel Şahin öncülüğünde meslek yeminlerini ettiler.

Toplu fotoğraf çekimi ve kokteyl ile sona eren etkinliklerde öğrencilerin gurur ve heyecanı bir arada yaşadığı gözlendi.

Prof. Dr. İlkay Salihoğlu : “Gençlerimizi eğitimlerinin sonunda çok iyi yeteneklerle donatılmış bireyler olarak mezun edeceğiz”

Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, katılımcıları selamlayarak başladığı konuşmasında yoğun çalışmalarının ardından hayallerini gerçekleştirmek üzere Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne giren öğrencilerin seçkin akademisyenlerden oluşan bir kadrodan eğitim alacaklarını vurguladı.

Girne Üniversitesi’nin bünyesine yakın zamanda katılan Büyük Kütüphane ile öğrencilere daha iyi araştırma yapmaları için önemli bir imkan sunduklarını kaydeden Prof. Dr. Salihoğlu, Günsel Ailesi’nin verdiği sürekli desteğin önemine işaret ederek şükranlarını sundu.

Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu “Saygıdeğer velilerimiz sizler çocuklarınızı bize emanet ettiniz. Emin olunuz gençlerimizi eğitimlerinin sonunda çok iyi yeteneklerle donatılmış bireyler olarak size vereceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

Prof. Dr. Bekir Uğur Ergür: “Beyaz önlük dürüstlük, temizlik ve umudu çağrıştırır. ”

Törenin açılışında konukları selamlayarak söze başlayan Girne Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bekir Uğur Ergür Girne Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne yeni katılan öğrencilere seslenerek Girne Üniversitesi’ni tercih etmelerinden gurur duyduklarını söyledi ve İngilizce Hemşirelik Bölümünün bu yıl ilk kez öğrenci aldığını hatırlattı.

Günümüzde toplumların temel gereksinmelerinin başında nitelikli sağlık hizmetine ulaşmanın geldiğini ifade eden Prof. Dr. Ergür, öğrencilerin alanında uzman nitelikli bir kadrodan alacakları eğitimle mesleğinde yetkin, mesleğine saygı duyan ve etik değerlere bağlı birer birey olacaklarına inandığını kaydetti.

Prof. Dr. Bekir Uğur Ergür sözlerini şöyle sürdürdü: “ Beyaz önlük dürüstlük, temizlik ve umudu çağrıştırır. Beyaz Önlük töreni le öğrencilerimize hem kendilerinin hem de mensubu olacakları mesleğin kıymetini hissettirmeye çalışıyoruz. Bütün akademik kadromuzla birlikte elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bu süreçte her zaman yanımızda olan Günsel ailesine ve Mütevelli Heyetine teşekkürlerimizi iletiyorum. Bu vesileyle ilk Türk hemşire Safiye Hüseyin’in ve ilk Kıbrıslı Türk Başhemşire Türkan Aziz’in adlarını da anmamız gerektiğine inanıyorum.”