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Girne Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinin Yeni Binası, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Tarafından 18 Aralık Cuma Günü Açılacak.

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Törende, Günsel Aile KurulununKararı ile “Prof. Dr. İlkay Salihoğlu Cumhuriyet Salonu” İsmi Verilen 400 Kişilik Konferans Salonu ve 42 Sanatçının 65 Eserinden Oluşan COVID-19 Sergisinin Açılışı da Gerçekleştirilecek
Girne Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinin Yeni Binası, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Tarafından 18 Aralık Cuma Günü Açılacak.

Girne Üniversitesi yeni yatırımlarla büyümeye devam ediyor. Girne Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin yeni binasının açılışı,  18 Aralık Cuma Günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından yapılacak. Törende Günsel Aile Kurulunun kararı ile “Prof. Dr. İlkay Salihoğlu Cumhuriyet Salonu” ismi verilen 400 kişilik konferans salonu ve 42 sanatçının 65 eserinden oluşan COVID-19 sergisinin açılışı da gerçekleştirilecek.

 

3 bin metrekare alan üzerine kurulu Girne Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin yeni binasında, beslenme ve diyetetik, fizyoterapi ve rehabilitasyon ile hemşirelik bölümü öğrencilerinin yararlanacağı 20 derslik, 8 tam donanımlı laboratuvar, 400 kişilik konferans salonu, 3 toplantı odası, sergi salonu, ve kafeterya yer alıyor.

 

Günsel Aile Kurulunun Kararı ile Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu’nun İsmi 400 Kişilik Konferans Salonuna Verildi

Günsel Aile Kurulunun kararı ile “Prof. Dr. İlkay Salihoğlu Cumhuriyet Salonu” adı verilen Girne Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin yeni binasında yer alacak 400 kişilik konferans salonunun açılışı da aynı törende gerçekleştirilecek. Ev sahipliği yapacağı pek çok bilimsel ve kültürel etkinlikle Prof. Dr. İlkay Salihoğlu Cumhuriyet Salonu, Girne Üniversitesi öğrencilerinin ve halkın kullanımında olacak.

 

42 Sanatçının 65 Eserinden Oluşan COVID-19 Sergisinin Açılışı Gerçekleştirilecek

Girne Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi yeni binası ve Prof. Dr. İlkay Salihoğlu Cumhuriyet Salonu’nun yanı sıra aynı törende 42 sanatçının 65 eserinden oluşan COVID-19 sergisinin açılışı da gerçekleştirilecek. Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Günsel Sanat Müzesi Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Ergün küratörlüğünde gerçekleştirilecek “COVID-19 Sergisi”nde, Yakın Doğu Üniversitesi öğretim elemanları ile Türk Dünyası’ndan Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Kazakistan ve Ukrayna'dan ödüllü 42 sanatçının resim ve baskı resimlerinden oluşan eserleri yer alacak.

 

Yrd. Doç. Dr. Cemre Günsel Haskasap: “Girne Üniversitesi’ni büyütürken Girnemizi de büyütmeye devam edeceğiz.”

Girne Üniversitesi Kurucu Rektörü Yrd. Doç. Dr. Cemre Günsel Haskasap, “Geçen hafta Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar’ın teşrifleriyle açılışını yaptığımız Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane ve Girne Üniversitesi Kültür, Kongre ve Sergi Salonu’nun ardından, bu hafta yeni bir eserin açılışını daha yapmaktan onur duyuyoruz” dedi. Girne Üniversitesi’nin akademik, bilimsel ve kültürel faaliyetlerle ülkemize büyük bir değer kattığını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Cemre Günsel Haskasap, yeni yatırım ve projelerle Girne Üniversitesi’ni büyütürken Girne’yi büyütmeye de devam edeceklerini söyledi.

 

Prof. Dr. Gürsel Öztunç: “Yeni Fakülte Binamızla Bilimsel ve Kültürel Faaliyetlerimizi Güçlendirerek Sürdüreceğiz.”

Girne Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gürsel Öztunç,  evrensel değerlere sahip, alanında yetkin, yaşam boyu öğrenme odaklı, tarihsel değerlere ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip, sorunlara çözüm üreten lider mezunlar yetiştirmek misyonuyla hareket ettiklerini belirterek fakülte bünyesine katılacak yeni bina ile bu doğrultudaki çalışmalarını daha da güçlendirerek sürdüreceklerini ifade etti.

 

Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu Kimdir?

İlkay Salihoğlu 1945’te Kıbrıs’ın Baf bölgesindeki Karaağaç, bilinen diğer adı ile Pelatusa, köyünde doğdu. İlköğrenimini aynı köyün ilkokulunda tamamlayıp Poli Hürriyet Ortaokulu’ndan mezun olduktan sonra, lise eğitimine Lefkoşa Türk Erkek Lisesi’nde devam etti.

 

Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’nde tamamladı. 1970’li yıllarda yeni gelişmekte olan Deniz Bilimleri programının Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde açılması üzerine, eğitim ve araştırma faaliyetlerine çok sevdiği denizcilik alanında devam etmeyi seçti. Konusuna ilişkin ulusal ve uluslararası birçok temel ve uygulamalı araştırmada, gerek araştırmacı gerekse proje yöneticisi olarak yer aldı.

 

Çalışmalarının sonucu olarak, Deniz Bilimleri (Oşinografi) dalında, 136’sı uluslararası olmak üzere, 200 civarında bilimsel yayın yaptı. Kimyasal oşinagrofi, deniz kirliliği ve atmosfer-deniz ilişkisi uzmanlık alanlarındandır.

 

Akademik görevlerinin yan ısıra, çalıştığı üniversitelerde idari görevler de almış olan Prof. Dr. Salihoğlu, ayrıca Türkiye’nin üyesi bulunduğu veya taraf olduğu uluslararası kurum ve kuruluşlarda görev yaptı. Bunlar arasında, Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü (FAO of UN) Deniz Bilimleri Danışmanlığı, Birleşmiş Milletler Çevre Örgütü (UNEP) Akdeniz Eylem Planı (MED-POL) T.C. Ulusal Teknik Koordinatörlüğü, NATO Barış İçin Bilim Programı proje yürütücülüğü ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü, Hükümetler Arası Oşinografi Organizasyonu (IOC of UNESCO) (1997 – 2003 yılları arasında) seçimle gelen Yürütme Komitesi Üyeliği gibi kurumlarda sorumluluklar üstlendi. Prof. Dr. Salihoğlu ayrıca Türkiye Yükseköğretim Kurulu, Stratejik Araştırmalar ve Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yaptı.

 

Yakın Doğu Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti üyesi olan Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, 2003’ten bu yana üniversitede aktif olarak akademisyenlik yapmaya başladı. Yakın Doğu Üniversitesi’nde çalıştığı dönemlerde öğretim üyesi olarak akademik sorumluluklarının yanı sıra, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ve Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı görevlerini de yerine getirdi.

 

2013’te Girne Üniversitesi’nin kuruluşunda Mütevelli Heyeti Kurucu Başkanı olarak görev aldı. Aynı tarihten bu yana Mütevelli Heyeti Kurucu Başkanlığının yanında, Rektör olarak görevlerini sürdürüyor.
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