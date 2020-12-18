Girne Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin yeni binası törenle açıldı

Girne Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin yeni binasının açılış töreni, bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Girne Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin yeni binasının açılış töreni, bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Üç bin metrekare alan üzerine kurulu Girne Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin yeni binasında, beslenme ve diyetetik, fizyoterapi ve rehabilitasyon ile hemşirelik bölümü öğrencilerinin yararlanacağı 20 derslik, 8 tam donanımlı laboratuvar, 400 kişilik konferans salonu, 3 toplantı odası, sergi salonu, ve kafeterya yer alıyor.

Sağlık Fakültesi’nin yanı sıra Günsel Aile Kurulunun kararı ile “Prof. Dr. İlkay Salihoğlu Cumhuriyet Salonu” ismi verilen 400 kişilik konferans salonu ve 42 sanatçının 65 eserinden oluşan “COVID-19 sergisinin” açılışı da yapıldı.

Açılış töreninde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanı sıra, Oluşum Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ve Girne Üniversitesi Mütevelli Heyeti Kurucu Başkanı ve Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu da konuşma yaptı.

Saygı duruşu ve İstikal Marşı ile başlayan törende, Salihoğlu’nun biyografisi okundu, konuşmaların ardından, açılış kurdelesi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Oluşum Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ve Girne Üniversitesi Mütevelli Heyeti Kurucu Başkanı ve Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu tarafından kesildi.

Açılışın ardından 42 sanatçının 65 eserinden oluşan COVID-19 Sergisi gezildi.

TATAR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törendeki konuşmasında, yapılan yatırımların KKTC’nin geleceğine olan inancı, geleceğin parlak ve emin ellerde olduğunun göstergesi olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

KKTC’nin yatırımlara ve gelişmelere devam edeceğini dile getiren Tatar, “Özveri ve fedakarlıklarla yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Tatar, Salihoğlu’nun bir bilim insanı olarak çalışmalarına atıfta bulunarak, ülkenin değerli insanlar yetiştirdiğini, Salihoğlu’nun çalışmalarının, ülkenin geçmiş ve geleceğin buluşmasında önemli izler bırakacağını belirtti.

Pandemi sürecine değinen Tatar, sürecin en iyi şekilde yürütüldüğünü söyledi. Tatar, “Pandemiyi en iyi şekilde yönetme başarısını gösteren bir halkın neferleriyiz” dedi. Salgında YDÜ’lü bilim insanlarının desteğiyle başarılara imza atıldığına işaret eden Tatar, bilimsel çalışmalarla sürecin yönetildiğini kaydetti.

Bölgedeki gelişmelere ve Türkiye’nin söylemlerine bakıldığında adada iki eşit halk olduğunun görüldüğünü söyleyen Tatar, bu gibi yatırımlarla dünyaya Kıbrıslı Türklerin ve KKTC’nin varlığına yönelik önemli mesajlar verildiğini kaydetti.

Yatırımların ve cesaretli adımların KKTC’ye evrensellik vadettiğini söyleyen Tatar, İrfan Günsel’in buna yönelik sözlerinin evrensellik hedefinini ortaya koyduğunu belirtti.

Tatar, bu başarıya imza atan, emek veren herkesi kutladı.

KKTC’de devlet ve özelde yatırımların devam ettiğine işaret eden Tatar, KKTC’nin geleceğinin parlak olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, salgından sonra insanların sağlıklarına daha duyarlı olacaklarını söyleyerek, sağlığa yapılan yatırımların daha da önem kazanacağını, KKTC’de yapılan bu gibi sağlık yatırımlarının hem ülkede yaşayanlara hem de dıştan geleceklere güven mesajı verdiğini ifade etti.

GÜNSEL

Oluşum Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel konuşmasına, “Bizim için onur kaynağı olan bir yatırımı açmak için buradayız” diyerek başladı.

Günsel ailesi olarak yatırımlarla ülkeye kök salmak ve memleket sevdasıyla yurdu ileriye taşımak için çalıştıklarını, yaptıkları her yatırımla KKTC halkının bu topraklardaki kökünün daha da derine indiğini belirtti.

Günsel arabalarının başarısına değinen İrfan Suat Günsel, Anavatan Türkiye ile dünyada arabaların ilgi gördüğünü, KKTC’nin adını dünyaya duyurduğunu söyledi.

Çeşitli alanlarda eserler kazandırmaya devam ettiklerini dile getiren Günsel, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin donanımlı kadrolar yetişitirileceğini, “Prof. Dr. İlkay Salihoğlu Cumhuriyet Salonu”nun Girne halkına kültür ve sanat noktasında hizmet vereceğini kaydetti.

Salihoğlu’nun örnek bir bilim insanı olduğunu söyleyen Günsel, salonun onun bilimsel kimliğine yakışır etkinliklere ev sahipliği yapacağını belirtti.

Günsel, yeni yatırımlarla ilgili bilgi vererek, 2021 yılında Girne’de kreş, ilk ve ortaokul ile kolej açacaklarını ayrıca 6 ilçede 6 ilkokul inşa ederek Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na teslim edeceklerini ifade etti.

Dünyada standart belirleyen bir güç olmak adına yatırım ve çalışmalarına devam edeceklerini dile getiren Günsel, Girne Üniversitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi’nin sadece yereli değil evrenseli hedeflediğini belirtti.

SALİHOĞLU

Girne Üniversitesi Mütevelli Heyeti Kurucu Başkanı ve Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Günsel ailesinin ortak kararıyla salona isminin verilmesinden gurur ve mutluluk duyduğunu söyleyerek, kararda imzası bulunanlara, çalışma arkadaşlarına ve ailesine teşekkür etti.

Girne Üniveristesi’nin pandemiyi fırsata çevirerek yatırımlar yapmayı, sürüdürülebilir olmayı başardığını söyleyen Salihoğlu, üniveristenin başarılarını ve çalışmalarını anlattı.

Alt ve üst yapıdaki gelişimin devam ettiğine işaret eden Salihoğlu, pandeminin üniversitelerde değişime yol açtığını, bilime dayalı yatırım yapanların büyümeye devam ettiğini kaydetti.

Salihoğlu, konuşmasında üniversitenin hedef ve amaçlarına yönelik bilgi verdi.