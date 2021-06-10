Girne Üniversitesi Su Sporları ve Yelken Okulu Yaz Dönemi Kursları Başladı

Girne Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde yer alan Su Sporları ve Yelken Okulu yüzme bilen kişileri Yelken Optimist sporu ile buluşturuyor. Yaz dönemi boyunca Girne Les Ambassadeurs Otel Marina ve Mağusa Mimoza Otel’de gerçekleşecek olan eğitimler, 4 yaşından başlayarak yetişkinleri de kapsayan geniş bir kitleye hitap ediyor.

Olimpik yelken kategorilerinde eğitim verilecek

Lisanslı eğitmenler eşliğinde yapılacak derslerde katılımcılara, olimpik yelken kategorilerinde farklı yaş gruplarında eğitimler verilecek. Junior Sailor (4-7 yaş), Opti Junior (7-13 yaş) ve Opti Sailor (7-13 yaş), Laser (13-17 yaş) ve yetişkinler kategorilerinde eğitimlerini tamamlayanlara sertifika da verilecek. Opti Racer kategorisi ile yarış antrenmanı ve ileri seviye eğitim olanağı da sunuluyor. Kurs programları aynı zamanda başlangıç, orta ve ileri seviye olarak da sınıflandırılıyor. Başlangıç seviyesinde verilecek Opti Junior kursunda eğitimler birebir olarak gerçekleştirilecek.

Pandemi önlemleri çerçevesinde katılım sınırlı tutulurken, kurs dönemi boyunca eğitmenler düzenli olarak PCR testleri olacak, tekne ve ekipmanların eğitimler öncesinde dezenfekte edilecek.

Girne Üniversitesi Su Sporları ve Yelken Okulu’nun vereceği eğitimlere katılmak isteyenler, 0548 840 91 97 ve 0533 875 45 44 numaralı telefonlardan ve www.kyrenia.edu.tr üzerinden detaylı bilgi alabilecek.