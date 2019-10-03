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Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin beyaz önlük giyme heyecanı

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Girne Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yılı Tıp Fakültesi’nde eğitim gören birinci sınıf öğrencileri için Beyaz Önlük giyme töreni gerçekleştirildi.
Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin beyaz önlük giyme heyecanı

Girne Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Karakum kampüsünde düzenlenen törene; Yüksek Öğretim, Planlama, Denetleme,  Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Üyesi Prof. Dr. Hasret Balcıoğlu, Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Girne Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüveyde Bundak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gökmen Dağlı, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan, enstitü müdürleri, meslek okulu müdürleri, başhekimler, akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

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Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüveyde Bundak gerçekleştirdi. Prof. Dr. Bundak, Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin yakın geçmişte kurulmuş olmasına karşın alanında uzman kişilerden oluşan akademik kadrosunun yanı sıra öğrencilere uygulamalı eğitimlerini ve araştımalarını yapma imkanı sunan Dr Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ile fark yarattığını belirtti.

Beyaz Önlük Giymenin Önemini Vurguladı…

Doktorlar için beyaz önlüğün anlamına değinen Prof. Dr. Bundak, hekim adaylarına bu önlüğün getirdiği sorumluluğu meslek hayatları boyunca unutmamalarını öğütledi. Prof. Dr. Rüveyde Bundak, sorgulayıcı olmanın, etik değerlere saygı duymanın akıl ve bilimi tek yol gösterici olarak kabul etmenin önemini vurguladı.

“Hekimlik Kutsal Bir Meslektir…”

Törenin açılışında konuşan Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu da, hekim adaylarına seslenerek, seçtikleri ve bu özel törenle ile ilk adımını attıkları mesleğin öneminin altını çizdi.  Hekimliğin kutsal bir meslek olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Salihoğlu, “Toplumumuzdan bugüne kadar tıp alanında başarılı örnekler çıkmıştır. Önceki yıllarda mezun olan öğrenciler ve ailelerinin duyduğu gururu uzman bir akademik kadronun eğitiminden geçecek olan yeni öğrencilerin de çok çalışarak yaşayacağına duyduğum inancım tamdır” dedi.

 

“Hekimlik Sabır ve Özveri İster…”

YÖDAK yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Hasret Balcıoğlu ise konuşmasında, Girne Üniversitesi’ni her ziyaret ettiğinde hissettiği aile ortamına değinerek, tıp gibi mesleklerin hatayı kabul etmediğini hatırlattı. Veliler ve ailelerinin heyecanını görmenin mutluluk verici olduğunu ifade eden Prof. Dr. Balcıoğlu, kurum olarak her zaman karşılıklı görüş alışverişine açık olduklarını söyledi.  Prof. Dr. Hasret Balcıoğlu, hekimliğin özveri ve sabır gerektirdiğini hatırlatarak, törene katılmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Beyaz Önlük Giyerek And İçtiler…

Beyaz Önlük Giyme Töreni açılış konuşmalarının ardından, beyaz önlüklerini giyen öğrenciler toplu olarak and içtiler. 2019-2020 Akademik Dönemi Tıp Fakültesi ilk dersi, “İyi Hekimlik” konusunda Prof. Dr. Füsun Yıldız tarafından verildi. Hem öğrenciler hem de konuklar tarafından büyük bir ilgi ile izlenen derste, Prof. Dr. Yıldız, iyi insan ve iyi hekim kavramlarının nasıl örtüştüğünü anlatarak, hekim adaylarına meslek hayatları boyunca izleyecekleri yola ilişkin önemli bilgiler ve tavsiyeler verdi.

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